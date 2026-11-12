UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Türkiye-Belçika karşılaşması, Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero'da masaya yatırılıyor. Serkan Korkmaz, Haşmet Babaoğlu, Fırat Aydınus ve İbrahim Yavuz, mücadelede yaşanan gelişmeleri canlı yayında değerlendiriyor.

Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor yayıncılığındaki yeni markası Libero, futbol gündemini deneyimli isimlerin yorumlarıyla izleyicilere aktarmaya devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. haftasında Türkiye ile Belçika arasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Libero'nun maç sonu canlı yayınında ele alınıyor. Spor yorumcuları Serkan Korkmaz, Haşmet Babaoğlu, Fırat Aydınus ve İbrahim Yavuz, Türkiye-Belçika mücadelesini canlı yayında değerlendiriyor. LİBERO MAÇ SONU CANLI YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ. "MİLLİ TAKIMIN İYİ OYNADIĞI FALAN YOKTU" Haşmet Babaoğlu, "Şaka yaptın herhalde. Milli takımın iyi oynadığı falan yoktu. Sadece Arda Güler'in golü güzeldi. O gol nedeniyle oyun güzel gözüktü. Yoksa milli takımın iyi oynadığı falan yok. Şimdi gerçekçi olalım. Bizim doğru düzgün oynadığımız maçın üzerinden çok zaman geçti. Hatta Kosova maçında bile onlar bizden daha iyiydi" ifadelerini kullandı.

"ARDA GÜLER DIŞINDA GERÇEK BİR YILDIZIMIZ YOK" Babaoğlu, "Artık kendimizi gaza getirmek yerine gerçekleri kabul etmenin zamanı gelmedi mi? Oyuncularımızın forma giydiği kulüpleri düşünerek iyi bir takıma sahip olduğumuzu söylüyoruz. Aslında Arda Güler dışında gerçek anlamda yıldız bir oyuncumuz yok. Bunun testi milli takım arenasıdır. Bu maç, gerçeklerle yüzleştiğimiz bir karşılaşmaydı" dedi.

"İLK 25 DAKİKADAN ZEVK ALDIK" Fırat Aydınus, "Herhalde bu konuda hemfikirizdir. İlk 25 dakikadan zevk aldık. Bunun sebebi de Arda Güler'di. Attığı gole şapka çıkardık. Ancak Sergen hocanın hücum odaklı oyun anlayışı, özellikle savunmada büyük sorunlara yol açtı. Bence burada hata yaptık" ifadelerini kullandı.