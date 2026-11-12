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CANLI Türkiye-Belçika maçı: Bizim Çocuklar İzmir'de galibiyet peşinde

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI Türkiye-Belçika maçı: Bizim Çocuklar İzmir'de galibiyet peşinde

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı İzmir'de konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadele ATV'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika ile karşı karşıya geliyor. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadele ATV'den naklen yayınlanıyor. İlk 4 maçında puan alamayan ay-yıldızlılar, Belçika karşısında kötü gidişe son vererek ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetiyor. Milliler, grup mücadelesindeki son maçını ise 15 Kasım'da deplasmanda Fransa'ya karşı oynayacak.

Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki 5'inci maçında Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki Belçika'yı konuk ediyor. Ay-yıldızlılar, karşılaşmanın 5. dakikasında Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı bekledi.

BİZİM ÇOCUKLAR PENALTI BEKLEDİ! İŞTE ARDA GÜLER'İN YERDE KALDIĞI POZİSYON

ARDA GÜLER'DEN ENFES GOL!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında Milli Takımımız, Arda Güler'in 20. dakikada attığı golle Belçika karşısında skoru 1-0'a getirdi.

ARDA GÜLER'DEN ENFES FRİKİK! BELÇİKA KARŞISINDA 1-0 ÖNDEYİZ

BELÇİKA EŞİTLİĞİ YAKALADI

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında Belçika, K. De Bruyne'nin 27. dakikada attığı golle Türkiye karşısında skoru 1-1'e getirdi.

BELÇİKA DE BRUYNE'NİN GOLÜYLE TÜRKİYE KARŞISINDA EŞİTLİĞİ YAKALADI

BELÇİKA ÖNE GEÇTİ

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında Belçika, C. De Ketelaere'nin 30. dakikada attığı golle Türkiye karşısında skoru 2-1'e getirdi.

BELÇİKA, DE KETELAERE'NİN GOLÜYLE TÜRKİYE KARŞISINDA 2-1 ÖNE GEÇTİ

CANLI Türkiye-Belçika maçı: Bizim Çocuklar İzmir'de galibiyet peşinde - 1

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

Detaylar birazdan...

CANLI Türkiye-Belçika maçı: Bizim Çocuklar İzmir'de galibiyet peşinde - 2

İŞTE TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI İLK 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Ozan, Merih, Barış Alper, İsmail, Orkun, Arda, Yunus, Oğuz, Enes

Belçika: Lammens, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Moreira, Doku, De Ketelaere.

CANLI Türkiye-Belçika maçı: Bizim Çocuklar İzmir'de galibiyet peşinde - 3

ENES ÜNAL'DAN GERİ DÖNÜŞ

Milli takıma uzun bir aradan sonra yeniden davet edilen Enes Ünal, 726 gün sonra A Milli Takım formasıyla sahaya çıktı.

Yaşadığı sakatlıkların ardından bu sezon LaLiga ekibi Getafe'de iyi bir sezon geçiren Enes, Sergen Yalçın'ın forvette görev verdiği isim oldu.

Enes, son olarak A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde 16 Kasım 2024'te Galler ile oynadığı maçta forma giymişti.

OĞUZ SAĞ BEKTE

Sergen Yalçın, Belçika karşısında sağ bekte Oğuz Aydın'a görev verdi.

Yalçın, Zeki Çelik'in tam hazır olmaması nedeniyle sağ bek tercihini Oğuz Aydın'dan yana kullandı. Zeki Çelik ise yedekler arasında yer aldı.

CANLI Türkiye-Belçika maçı: Bizim Çocuklar İzmir'de galibiyet peşinde - 4

HAKAN YEDEK KULÜBESİNDE

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu bu mücadelede yedekler arasında forma şansı bekledi.

Sergen Yalçın, ilk maçında orta sahada İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü'ye görev verdi.

Hakan'ın ilk 11'de yer almaması üzerine kaptanlık pazubandını Merih Demiral taktı

BAKAN BAK STADYUMDA

A Milli Futbol Takımı'nın İzmir'de Belçika ile oynadığı karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte takip etti.

CANLI Türkiye-Belçika maçı: Bizim Çocuklar İzmir'de galibiyet peşinde - 5

GÜRSEL AKSEL'DE 3. MİLLİ MAÇ

Milli takım, Belçika karşılaşmasıyla Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki üçüncü maçına çıktı.

Milliler, Gürsel Aksel Stadyumu'nda son olarak 2 yıl önce İzlanda ile karşı karşıya geldi. 9 Eylül 2024'te oynanan maçı Türkiye, 3-1 kazandı. Bu stadyumdaki ilk maçta ise ay-yıldızlılar, 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0 yendi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Belçika karşılaşmasına İzmirli futbolseverlerin ilgisi büyük oldu.

Ay-yıldızlı taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı'nı tamamen doldurdu. Tribünlerde az sayıda Belçikalı taraftar da yer aldı.

Mücadele öncesinde, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler ve hayatını kaybeden eski milli futbolcu Kemal Batmaz için saygı duruşunda bulunuldu.

#Sergen Yalçın #Türkiye #Belçika #UEFA Uluslar Ligi
Cengiz Han Erdoğan
Editör
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