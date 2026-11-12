CANLI Türkiye-Belçika maçı: Bizim Çocuklar İzmir'de galibiyet peşinde
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı İzmir'de konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadele ATV'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika ile karşı karşıya geliyor. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadele ATV'den naklen yayınlanıyor. İlk 4 maçında puan alamayan ay-yıldızlılar, Belçika karşısında kötü gidişe son vererek ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.
Karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetiyor. Milliler, grup mücadelesindeki son maçını ise 15 Kasım'da deplasmanda Fransa'ya karşı oynayacak.
Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki 5'inci maçında Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki Belçika'yı konuk ediyor. Ay-yıldızlılar, karşılaşmanın 5. dakikasında Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı bekledi.
ARDA GÜLER'DEN ENFES GOL!
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında Milli Takımımız, Arda Güler'in 20. dakikada attığı golle Belçika karşısında skoru 1-0'a getirdi.
BELÇİKA EŞİTLİĞİ YAKALADI
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında Belçika, K. De Bruyne'nin 27. dakikada attığı golle Türkiye karşısında skoru 1-1'e getirdi.
BELÇİKA ÖNE GEÇTİ
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında Belçika, C. De Ketelaere'nin 30. dakikada attığı golle Türkiye karşısında skoru 2-1'e getirdi.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
Detaylar birazdan...
İŞTE TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI İLK 11'LERİ
Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Ozan, Merih, Barış Alper, İsmail, Orkun, Arda, Yunus, Oğuz, Enes
Belçika: Lammens, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Moreira, Doku, De Ketelaere.