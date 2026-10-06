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İsviçre-Kuzey Makedonya maçı: UEFA Uluslar Ligi mücadelesi A Para'da

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsviçre-Kuzey Makedonya maçı: UEFA Uluslar Ligi mücadelesi A Para'da

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta programında yer alan mücadelede İsviçre ve Kuzey Makedonya karşı karşıya gelecek. B Ligi 1. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki dördüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A Para'dan canlı yayınlanacak.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden İsviçre, yeni sezonun dördüncü maçında Kuzey Makedonya'yı Luzern şehrindeki Thermoplan Arena'da konuk edecek.

B Ligi'nde 1. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta Letonyalı hakem Edgars Maļcevs düdük çalacak.

İSVİÇRE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI A PARA'DA

Thermoplan Arena'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Grubun bir diğer maçında İskoçya, aynı saatte sahasında Slovenya'yı ağırlayacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

İSVİÇRE: Kobel; Athekame, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Freuler; Aebischer, Manzambi, Ndoye; Amdouni

KUZEY MAKEDONYA: Dimitrevski; Mladenovski, Musliu, Meljichi; Ilievski, Gashtarov, Stankovski, Herrera; Bardhi, Elmas; Miovski

İsviçre-Kuzey Makedonya maçı: UEFA Uluslar Ligi mücadelesi A Para'da - 1

İSVİÇRE DOLUDİZGİN

İsviçre, UEFA Uluslar Ligi'nde Kuzey Makedonya karşısında galibiyet arayacak. İsviçre, geride kalan üç maçta Kuzey Makedonya ve İskoçya'yı 3-0 mağlup ederken Slovenya'yı 2-1 yenerek yoluna kayıpsız devam etti. Kuzey Makedonya ise İsviçre karşısında deplasmanda puan mücadelesi verecek. İki ekip, 6 Ekim 2026 tarihinde karşı karşıya gelecek. İsviçre, aldığı başarılı sonuçların ardından bu karşılaşmaya üç maçlık galibiyet serisiyle çıkacak.

İsviçre-Kuzey Makedonya maçı: UEFA Uluslar Ligi mücadelesi A Para'da - 2

KUZEY MAKEDONYA PUANSIZ

Kuzey Makedonya, UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre deplasmanında puan arayacak. Kuzey Makedonya, geride kalan üç karşılaşmada İsviçre'ye 3-0, Slovenya'ya 2-0 ve İskoçya'ya 2-0 mağlup oldu. Bu süreçte rakip fileleri havalandıramayan Kuzey Makedonya, kalesinde toplam 7 gol gördü. 6 Ekim 2026'da İsviçre'ye konuk olacak Kuzey Makedonya, kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak. Ev sahibi İsviçre ise mücadele öncesinde üç maçlık galibiyet serisine sahip.

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