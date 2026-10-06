İsviçre-Kuzey Makedonya maçı: UEFA Uluslar Ligi mücadelesi A Para'da

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta programında yer alan mücadelede İsviçre ve Kuzey Makedonya karşı karşıya gelecek. B Ligi 1. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki dördüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A Para'dan canlı yayınlanacak.