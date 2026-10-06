İsviçre-Kuzey Makedonya maçı: UEFA Uluslar Ligi mücadelesi A Para'da
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta programında yer alan mücadelede İsviçre ve Kuzey Makedonya karşı karşıya gelecek. B Ligi 1. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki dördüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A Para'dan canlı yayınlanacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden İsviçre, yeni sezonun dördüncü maçında Kuzey Makedonya'yı Luzern şehrindeki Thermoplan Arena'da konuk edecek.
B Ligi'nde 1. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta Letonyalı hakem Edgars Maļcevs düdük çalacak.
İSVİÇRE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI A PARA'DA
Thermoplan Arena'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Grubun bir diğer maçında İskoçya, aynı saatte sahasında Slovenya'yı ağırlayacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
İSVİÇRE: Kobel; Athekame, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Freuler; Aebischer, Manzambi, Ndoye; Amdouni
KUZEY MAKEDONYA: Dimitrevski; Mladenovski, Musliu, Meljichi; Ilievski, Gashtarov, Stankovski, Herrera; Bardhi, Elmas; Miovski
İSVİÇRE DOLUDİZGİN
İsviçre, UEFA Uluslar Ligi'nde Kuzey Makedonya karşısında galibiyet arayacak. İsviçre, geride kalan üç maçta Kuzey Makedonya ve İskoçya'yı 3-0 mağlup ederken Slovenya'yı 2-1 yenerek yoluna kayıpsız devam etti. Kuzey Makedonya ise İsviçre karşısında deplasmanda puan mücadelesi verecek. İki ekip, 6 Ekim 2026 tarihinde karşı karşıya gelecek. İsviçre, aldığı başarılı sonuçların ardından bu karşılaşmaya üç maçlık galibiyet serisiyle çıkacak.
KUZEY MAKEDONYA PUANSIZ
Kuzey Makedonya, UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre deplasmanında puan arayacak. Kuzey Makedonya, geride kalan üç karşılaşmada İsviçre'ye 3-0, Slovenya'ya 2-0 ve İskoçya'ya 2-0 mağlup oldu. Bu süreçte rakip fileleri havalandıramayan Kuzey Makedonya, kalesinde toplam 7 gol gördü. 6 Ekim 2026'da İsviçre'ye konuk olacak Kuzey Makedonya, kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak. Ev sahibi İsviçre ise mücadele öncesinde üç maçlık galibiyet serisine sahip.