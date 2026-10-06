Uluslar Ligi'nde heyecan fırtınası! Hırvatistan'ın konuğu İspanya
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup’ta Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya gelecek. Poljud Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak ve A Haber’den canlı yayınlanacak.
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya gelecek. Son iki maçında istediği sonuçları alamayan Hırvatistan, taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. İspanya ise deplasmanda kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
Hırvatistan ile İspanya arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup karşılaşması Poljud Stadyumu'nda oynanacak.
KRİTİK KARŞILAŞMA A HABER'DE
Saat 21.45'te başlayacak dev mücadele A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
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Hırvatistan (4-2-3-1): Livakovic; Smolcic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Ivanovic, Mario Pasalic, Vlasic; Matanovic.
İspanya (4-3-3): Simon; Fresneda, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Lopez, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Munoz.
HIRVATİSTAN TOPARLANMAK İSTİYOR
Hırvatistan, turnuvanın ikinci maçında İspanya karşısında sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Ardından İngiltere ile karşılaşan Hırvatlar, mücadeleyi 7-0 kaybetti.
Ev sahibi ekip, İspanya karşısında taraftar desteğini de arkasına alarak kötü sonuçları geride bırakmanın hesaplarını yapıyor.
İSPANYA DEPLASMANDA GALİBİYET PEŞİNDE
Grubun güçlü ekiplerinden İspanya ise Hırvatistan deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İspanyollar, Poljud Stadyumu'ndaki mücadelede 3 puanı hanesine yazdırmak için sahaya çıkacak.