UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya gelecek. Son iki maçında istediği sonuçları alamayan Hırvatistan, taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. İspanya ise deplasmanda kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Hırvatistan ile İspanya arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup karşılaşması Poljud Stadyumu'nda oynanacak.