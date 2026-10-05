FRANSA SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, Belçika karşısında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Gruptaki ilk maçında Türkiye'yi 1-0 mağlup eden Fransa, ardından Belçika'yı da aynı skorla geçerken son karşılaşmasında İtalya ile 1-1 berabere kaldı. İlk üç maç sonunda yenilgi yüzü görmeyen Fransızlar, Belçika karşısında yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Belçika ise ilk maçta 1-0 kaybettiği rakibi karşısında bu kez sahadan puan ya da puanlarla ayrılmanın peşinde. Gruptaki sıralamayı yakından ilgilendiren mücadelede iki ekip de kritik 90 dakikaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.