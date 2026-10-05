Fransa-Belçika mücadelesi A Spor'da: Liderlik savaşında kritik dönemeç
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta programında yer alan mücadelede Fransa ve Belçika karşı karşıya gelecek. A Ligi 1. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki dördüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden Fransa, yeni sezonun dördüncü maçında Belçika'yı Paris'teki Stade de France'da konuk edecek.
A Ligi'nde 1. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta İskoç hakem Nick Walsh düdük çalacak.
FRANSA-BELÇİKA MAÇI A SPOR'DA
Stade de France'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Grubun bir diğer maçında Türkiye, aynı saatte ATV ekranlarında İtalya'ya konuk olacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
FRANSA: Maignan; Kalulu, Jacquet, Lacroix, Truffert; Cherki, Da Cunha, Camavinga; Olise, Dembele, Doue
BELÇİKA: Senne Lammens; Joaquin Seys, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Timothy Castagne; Leandro Trossard, Romeo Lavia, Nicolas Raskin; Mika Godts, Charles De Katelaere, Dodi Lukebakio
FRANSA SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, Belçika karşısında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Gruptaki ilk maçında Türkiye'yi 1-0 mağlup eden Fransa, ardından Belçika'yı da aynı skorla geçerken son karşılaşmasında İtalya ile 1-1 berabere kaldı. İlk üç maç sonunda yenilgi yüzü görmeyen Fransızlar, Belçika karşısında yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Belçika ise ilk maçta 1-0 kaybettiği rakibi karşısında bu kez sahadan puan ya da puanlarla ayrılmanın peşinde. Gruptaki sıralamayı yakından ilgilendiren mücadelede iki ekip de kritik 90 dakikaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.
BELÇİKA DA ÇIKIŞ PEŞİNDE
UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika, Fransa deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Turnuvaya İtalya'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek başlayan Belçika, ikinci maçında Fransa'ya sahasında 1-0 yenildi. Belçika son karşılaşmasında ise Türkiye karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Yeniden çıkışa geçen Belçika, ilk maçta mağlup olduğu Fransa'dan bu kez puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Gruptaki dengeleri yakından ilgilendiren mücadele, iki takım açısından da büyük önem taşıyor.