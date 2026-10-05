C Ligi'nde puan savaşı! Kıbrıs Rum Kesimi ile Letonya karşı karşıya
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UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. C Ligi mücadelesinde Kıbrıs Rum Kesimi ile Letonya karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla takip ettiği karşılaşmanın canlı anlatımı, anlık skor durumu ve tüm detayları anbean aktarılıyor.
UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ederken gözler kritik mücadeleye çevrildi. Grupta üst sıraları hedefleyen Kıbrıs Rum Kesimi ile Letonya, galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.
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