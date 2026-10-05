Uluslar Ligi'nde nefes kesen mücadele! Macaristan, Ukrayna’yı 2 golle geçti

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında B Ligi 2. Grup'ta önemli bir karşılaşma oynandı. Ukrayna'nın sahasında Macaristan'ı konuk ettiği mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu. Hücumda etkili bir performans sergileyen Macaristan, bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.