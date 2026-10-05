Uluslar Ligi'nde nefes kesen mücadele! Macaristan, Ukrayna’yı 2 golle geçti
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Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Ukrayna, sahasında Macaristan'ı konuk etti. Macaristan, bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında B Ligi 2. Grup'ta önemli bir karşılaşma oynandı. Ukrayna'nın sahasında Macaristan'ı konuk ettiği mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu. Hücumda etkili bir performans sergileyen Macaristan, bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
MACARİSTAN 7 PUANA ULAŞTI, UKRAYNA 4 PUANDA KALDI
Zorlu deplasmandan 2-1'lik galibiyetle dönen Macaristan, bu sonuçla gruptaki puanını 7'ye yükseltti. Mağlubiyet yaşayan Ukrayna ise 4 puanda kaldı.