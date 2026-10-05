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Bosna Hersek, Polonya’yı tek golle mağlup etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bosna Hersek, Polonya’yı tek golle mağlup etti

Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Bosna Hersek, sahasında konuk ettiği Polonya'yı 1-0 mağlup etti.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında B Ligi 4. Grup'ta kritik bir karşılaşma oynandı. Sahasında Polonya'yı konuk eden Bosna Hersek, büyük mücadeleye sahne olan maçı 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Bosna Hersek, Polonya’yı tek golle mağlup etti - 1

BOSNA HERSEK PUANINI 8'E ÇIKARDI

Polonya karşısında tek golle galibiyete uzanan Bosna Hersek, hanesine 3 puan yazdırarak gruptaki puanını 8'e yükseltti ve avantaj sağladı. Sahadan mağlubiyetle ayrılan Polonya ise kritik deplasmandan puansız döndü.

#Polonya #Bosna Hersek
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