UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk iki maçını Fransa ve İtalya'ya kaybeden A Milli Futbol Takımı, Belçika deplasmanında ilk puanlarını almak için sahaya çıktı. Ay-yıldızlılar zaman zaman etkili olduğu maçta Belçika’nın gollerine engel olamadı ve karşılaşmayı 3-0 kaybetti. Maçın ardından Vincenzo Montella basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta istediği başlangıcı yapamayan A Milli Futbol Takımı, Belçika deplasmanından da puansız ayrıldı. Fransa ve İtalya karşısındaki yenilgilerin ardından ilk puanını almak için sahaya çıkan ay-yıldızlılar, mücadele boyunca zaman zaman rakip kalede etkili olsa da Belçika'nın hücumlarına karşılık veremedi. Milliler, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken gruptaki üçüncü maçında da puanla tanışamadı. Karşılaşmanın ardından gözler A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya çevrildi. İtalyan teknik adam, düzenlenen basın toplantısında Belçika karşısında alınan sonucu ve takımın performansını değerlendirdi. MONTELLA'DAN BELÇİKA MAÇINA YÖNELİK: "BU SUÇ DEĞİL!" "SEVİYEYİ GÖRDÜK" "Futbolcularımıza bir şey diyemem, sonuna kadar mücadele ettiler. Son pası atamadığınızda, gol atamadığınızda ve rakip bunları yapınca skor istediğiniz gibi olmuyor. A Ligi'nde oynamak ayrıcalıktır, ceza değildir. Milli Takım deneyim kazanıyor. Seviyeyi gördük. Mücadele ediyoruz. A Ligi'ndeki seviye maalesef böyle. Biz de deneyim kazanarak devam ediyoruz." "ÇOK ÜZGÜNÜZ" "Taraftarlarımız için çok üzgünüz. Yüreğimizle sahaya çıkıyoruz. Futbolcuları suçlamanın bir manası yok. Kimsenin suçu yok. Ben bile sahada yüreğimle mücadele ediyorum. Tek bir hatamız vardı. İtalya maçının ilk yarısındaki futbol. Bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu, verdiler bugün."

Belçika maçında Montella (AA) "BU BİR AYRICALIK" "Futbol seviyeler oyunudur. Belirli seviyeler vardır. Biz de şu an bu seviyede deneyim kazanıyoruz. Bu seviyede hata yapamazsanız. Rakipler affetmiyor. İtalya maçının ilk yarısı sadece hatalıydı zihniyet olarak. Futbolcularımı reaksiyon verip mücadele ettiler. 3 günde 1 bu seviyede kendimizi tartıyoruz. Şöyle bir düşünce var aklımda; A Ligi'nde olmak suç değil, ayrıcalık. Çalışmaya, kendimizi geliştirmeye, en iyisini yapmaya devam etmeliyiz. Futbolcularımızı suçlamıyorum. Futbolda farklı farklı seviyeler vardır, A Ligi de böyle bir seviye!" İSTİFA TEZAHÜRATI "Takımımız birliktelik içinde. Çok önemli eksiklerimiz var. Çok hissediliyor; Hakan, Kenan ve Orkun. Ayrıca Mert Müldür de önemli bir eksik. İlk 11'de başlayan futbolculardan bir tanesi. Şu anki eleştirilere kulak asmak istemiyorum. 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittik. A Ligi'ne bu futbolcularla çıktık. Avrupa Şampiyonası'na bu futbolcularla gittik. 3 günde 1 bu seviyede kendimizi tartıyoruz. Bu da gelecekteki çalışmalar için bir hazırlık."