Futbol resitali A Para ekranlarında: Kuzey Makedonya ile İskoçya karşı karşıya
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UEFA Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. B Ligi'ndeki kritik mücadelede Kuzey Makedonya ile İskoçya, 3 puan hedefiyle karşı karşıya geliyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği ve milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleyecek mücadele, bu akşam saat 21.45'te A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Turkuvaz Medya güvencesiyle ekranlara taşınan UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları büyük bir çekişmeye sahne oluyor.
FUTBOL RESİTALİ A PARA EKRANLARINDA YAŞANACAK
B Ligi'ndeki mücadelede Kuzey Makedonya, Tose Proeski National Arena'da İskoçya'yı konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak kritik mücadele, şifresiz olarak A Para ekranlarından naklen yayınlanacak.
İKİ TAKIM İÇİN DE HEDEF MUTLAK 3 PUAN
Grupta geride kalan maçların ardından her iki takım da sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.
Oynadığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İskoçya, topladığı 1 puanla 3. sırada bulunuyor. Gruptaki 2 maçını da kaybederek henüz puanla tanışamayan ev sahibi Kuzey Makedonya ise sahasında kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.
#Kuzey Makedonya #İskoçya