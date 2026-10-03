Futbol resitali A Para ekranlarında: Kuzey Makedonya ile İskoçya karşı karşıya

UEFA Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. B Ligi'ndeki kritik mücadelede Kuzey Makedonya ile İskoçya, 3 puan hedefiyle karşı karşıya geliyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği ve milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleyecek mücadele, bu akşam saat 21.45'te A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.