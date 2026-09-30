Belçika - Türkiye maçını Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek! VAR yönetimi de belli oldu

UEFA Uluslar Ligi’nde mücadelesini sürdüren A Milli Futbol Takımımız, gruptaki üçüncü kritik maçında Belçika ile karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlılarımızın kaderini doğrudan etkileyecek bu dev müsabakanın hakem kadrosu da belli oldu. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi yönetecek.