Belçika - Türkiye maçını Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek! VAR yönetimi de belli oldu
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UEFA Uluslar Ligi’nde mücadelesini sürdüren A Milli Futbol Takımımız, gruptaki üçüncü kritik maçında Belçika ile karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlılarımızın kaderini doğrudan etkileyecek bu dev müsabakanın hakem kadrosu da belli oldu. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi yönetecek.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye, 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada görev yapacak hakemler de UEFA tarafından açıklandı.
Maurice Dufrasne Stadyumundaki mücadelede Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi düdük çalacak. Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Marius Hansen Grotta olacak.
VAR'A ALMAN HAKEM!
VAR'da ise Almanya Futbol Federasyonundan Bastian Dankert olacak.
SAMSUNSPOR'UN MAÇINI YÖNETMİŞTİ
Norveçli Rohit Saggi geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Samsunspor'un deplasmanda FK Shkendija'yı 1-0 mağlup ettiği maçı yönetmişti.