C Ligi'nde kritik randevu! Finlandiya ile Beyaz Rusya karşı karşıya

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik mücadelede Finlandiya ile Beyaz Rusya karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı anbean takip etmek, sahadaki güncel skor durumuna ve maçla ilgili en sıcak gelişmelere ulaşmak isteyen sporseverler için mücadele canlı olarak ekranlara taşınıyor.