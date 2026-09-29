C Grubu'nda kritik 90 dakika! Moldova ile Faroe Adaları karşı karşıya

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak Moldova ile Faroe Adaları, kritik randevuda karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği mücadelenin tüm anlık gelişmeleri, canlı anlatımı ve skor bilgileri sporseverlerin takibine sunuluyor.