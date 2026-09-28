B Ligi'nde kritik düello! Kuzey İrlanda ile Macaristan karşı karşıya

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanan karşılaşmada iki güçlü ekip kozlarını paylaşıyor. B Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelen Kuzey İrlanda ile Macaristan , sahadan galibiyetle ayrılmak için kıyasıya mücadele ediyor.

CANLI ANLATIM VE ANLIK SKOR TAKİBİ

Milyonlarca futbolseverin yakından takip edeceği Kuzey İrlanda-Macaristan karşılaşmasını canlı olarak takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve mücadeleye ilişkin tüm kritik detaylara ve istatistiklere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.