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A Milli Futbol Takımı, Bursa’da oynanacak İtalya maçı için hazırlıklara başladı; Orkun Kökçü takımdan ayrı çalıştı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A Milli Futbol Takımı, Bursa’da oynanacak İtalya maçı için hazırlıklara başladı; Orkun Kökçü takımdan ayrı çalıştı

UEFA Uluslar A Ligi’nde 28 Eylül Pazartesi günü İtalya’yı Bursa’da ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, ilk antrenmanını yaptı. Fransa maçına ilk 11’de başlayan oyuncular salonda çalışırken Orkun Kökçü, ayak parmağındaki ağrı nedeniyle fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile Bursa'da karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Vincenzo Montella yönetiminde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Türkiye - Fransa maçının ilk 11'inde başlayan oyuncular yer almadı. Bu oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Sahada ise ısınmanın ardından pas, taktik ve bitiricilik çalışmaları yapıldı. Son aşamada da yarı sahada taktik oyun oynandı.

A Milli Futbol Takımı, Bursa’da oynanacak İtalya maçı için hazırlıklara başladı; Orkun Kökçü takımdan ayrı çalıştı - 1

ORKUN'UN DURUMU

Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle kampın başından beri idmana çıkamayan Orkun Kökçü, bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Öte yandan millilerin bugünkü antrenmanını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da tribünden takip etti.

A Milli Takım kafilesi, İtalya karşılaşması için yarın otobüsle Bursa'ya geçecek. Ay-yıldızlılar, maçın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda saat 17.00'de son çalışmasını yapacak.

#A Milli Futbol Takımı #Vincenzo Montella
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