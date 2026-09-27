B Ligi’nde kritik randevu: İrlanda ile İsrail karşı karşıya

UEFA Uluslar B Ligi’nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Grubun dikkat çeken karşılaşmasında İsrail ile İrlanda karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla takip ettiği mücadelede canlı skor, kritik anlar ve karşılaşmaya dair tüm gelişmeler anbean takip edilebilecek.