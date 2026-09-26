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Türkiye'nin İtalya maçına dev atama: Bursa'daki kritik mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'nin İtalya maçına dev atama: Bursa'daki kritik mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile oynayacağı kritik mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakada Oliver'ın yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İngiliz Darren England olacak.

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