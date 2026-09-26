UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Türkiye, Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından milli futbolcu Arda Güler, Abdülkerim Bardakçı ve Merih Demiral basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK" Sakat ve cezalı oyuncuların eksikliğinin fazlasıyla hissedildiğinden bahseden Arda, önceki maçlarda sergiledikleri kötü performansı unutturmak için ellerinden geleni yaptıklarından bahsederken, "Öncelikle Kocaeli halkına çok teşekkür ediyoruz. Nereye gidersek gidelim, Türkiye'de, Avrupa'da her yerde destekliyorlar. Son performanslarımızı unutturmak için elimizden geleni yaptık. Bir sürü sakat oyuncumuz vardı, cezalı oyuncularımız vardı. Ona rağmen elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz. Ama şimdi hala önemli maçlarımız var. İnşallah onları kazanacağız. Elimizden geleni yapıp bugünü de unutturacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Maçın ardından konuşan deneyimli stoper Abdülkerim Bardakcı, "Fransa'yı elimizden kaçırdık diyebilirim çünkü bizim de net pozisyonlarımız var. 1 tane net pozisyon yakaladılar ve golü buldular. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Gidişatımız çok iyi." şeklinde konuştu.

"FRANSIZLAR ÇOK KONUŞUYORLAR"

Maçın ardından konuşan tecrübeli oyuncu Merih Demiral, "Öncelikle çok üzgünüz. Özellikle ikinci yarıya çok iyi başladık ama talihsiz bir gol yedik. 10 kişi kaldığımızda dahi gereken mücadeleyi gösterdik. Bence maçın hakkı bu değildi, en azından bir gol atabilirdik."

"Hakem de kırmızı karttan emin değildi, VAR'da izlemesine rağmen bana tam emin olmadığını söyledi. Bence kırmızı kart değildi, çok basitti. Fransız oyuncular konuşmayı çok seviyor. Hakemi etki altına aldılar." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlılar 29 Eylül Pazartesi günü Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta ikinci maçında İtalya'yı konuk edecek.