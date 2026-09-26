UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup’un ilk haftasında Slovenya, İskoçya’yı Ljubljana’da ağırlayacak. Saat 16.00’da başlayacak mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İskoçya yenilmezlik serisini, Slovenya ise rakibi karşısındaki ilk resmi galibiyetini hedefliyor.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda heyecan Slovenya-İskoçya karşılaşmasıyla devam edecek. B Ligi 1. Grup'taki iki takım, turnuvaya galibiyetle başlamak için sahaya çıkacak.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stadion Stozice'de oynanacak mücadele, 26 Eylül Cumartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic yönetecek.

SLOVENYA-İSKOÇYA MAÇ BİLGİLERİ

Maç bilgisi Detay Karşılaşma Slovenya-İskoçya Organizasyon UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup Tarih 26 Eylül Cumartesi Saat 16.00 Stat Stadion Stozice Şehir Ljubljana Hakem Horatiu Fesnic Yayın A Spor

İSKOÇYA RESMİ MAÇLARDA YENİLMEDİ

Slovenya ile İskoçya, hazırlık karşılaşmaları dışında bugüne kadar dört kez karşı karşıya geldi. Bu maçların ikisini İskoçya kazanırken iki mücadele beraberlikle tamamlandı. Slovenya, rakibi karşısında resmi maçlarda henüz galibiyet elde edemedi.

İki takım arasındaki ilk resmi karşılaşma 8 Eylül 2004'te oynandı. İskoçya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası Eleme mücadelesi golsüz beraberlikle sona erdi.

Slovenya'da 12 Ekim 2005'te oynanan ikinci maçta ise İskoçya sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

2017'DE İKİ KRİTİK KARŞILAŞMA OYNANDI

İki ülkenin yolları 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde yeniden kesişti. İskoçya, 26 Mart 2017'de sahasında oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Slovenya'nın 8 Ekim 2017'de ev sahipliği yaptığı rövanş 2-2 tamamlandı. Böylece İskoçya, iki takım arasında oynanan dört resmi maçta da yenilmedi.

Tarih Ev sahibi Sonuç Organizasyon 8 Eylül 2004 İskoçya 0-0 Dünya Kupası Elemeleri 12 Ekim 2005 Slovenya 0-3 Dünya Kupası Elemeleri 26 Mart 2017 İskoçya 1-0 Dünya Kupası Elemeleri 8 Ekim 2017 Slovenya 2-2 Dünya Kupası Elemeleri

SLOVENYA'YI YOĞUN BİR FİKSTÜR BEKLİYOR

Slovenya, İskoçya karşılaşmasının ardından 29 Eylül'de Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak. Bostjan Cesar'ın ekibi, 3 Ekim'de İsviçre deplasmanına çıkacak ve 6 Ekim'de İskoçya'ya konuk olacak.

Slovenya, grup fikstürünü kasım ayında oynayacağı İsviçre ve Kuzey Makedonya deplasmanlarıyla tamamlayacak.

İSKOÇYA'NIN ULUSLAR LİGİ PROGRAMI

İskoçya, gruptaki ikinci maçını 29 Eylül'de İsviçre'ye karşı sahasında oynayacak. Sebastien Pocognoli'nin ekibi, 3 Ekim'de Kuzey Makedonya deplasmanına çıkacak ve 6 Ekim'de Slovenya'yı ağırlayacak.

İskoçya'nın kasım ayında oynayacağı son iki grup maçındaki rakipleri Kuzey Makedonya ve İsviçre olacak.

SLOVENYA-İSKOÇYA MUHTEMEL 11'LERİ

Slovenya: Jan Oblak, Jaka Bijol, David Brekalo, Vanja Drkusic, Zan Karnicnik, Adam Gnezda Cerin, Tomi Horvat, Timi Elsnik, Sandi Lovric, Zan Vipotnik, Andraz Sporar

İskoçya: Angus Gunn, Luis Binks, Jack Hendry, Scott McKenna, Aaron Hickey, Andrew Robertson, John McGinn, Billy Gilmour, Lewis Ferguson, Robbie Ure, Oli McBurnie