C Grubu'nda kritik düello! San Marino ile Finlandiya karşı karşıya

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda heyecan devam ediyor. Grubun dikkat çeken karşılaşmasında San Marino ile Finlandiya karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadeleye ilişkin canlı skor, anlık gelişmeler ve karşılaşmanın tüm detayları haberimizde yer alıyor.