Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle oynadığı son iki maçta yenilgi yaşamadı. Türkiye, 8 Haziran 2019'da Konya'da oynanan EURO 2020 Elemeleri karşılaşmasını Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 kazandı.

Bizim Çocuklar, Fransa karşısında Kocaeli'deki galibiyet serisini üç maça çıkarmak için sahaya çıkacak.

A Milli Takım, Kocaeli'de daha önce çıktığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, kentteki ilk maçında 20 Ağustos 2008'de Şili'yi 1-0 mağlup etti.

Paris'te 14 Ekim 2019'da yapılan rövanşta da Fransa'ya boyun eğmeyen milliler, Kaan Ayhan'ın golüyle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

MİLLİLERİN 655'İNCİ MAÇI

A Milli Takım, Fransa karşılaşmasıyla tarihindeki 655'inci maçına çıkacak. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 365'i resmi ve 289'u özel olmak üzere 654 mücadele oynadı.

Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda biri hükmen olmak üzere 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 243 yenilgi yaşadı. Türkiye, rakip fileleri 906 kez havalandırırken kalesinde 932 gol gördü.

Teknik direktör Vincenzo Montella da milli takımın başındaki 37'nci sınavını Fransa karşısında verecek. Montella yönetiminde 27'si resmi ve dokuzu özel olmak üzere 36 maça çıkan Türkiye, 21 galibiyet, beş beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Milliler bu karşılaşmalarda 64 gol attı, kalesinde 46 gol gördü.