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Devlerin liginde ilk sınav: Türkiye Fransa karşısında! Milli heyecan bu akşam ATV’de

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Devlerin liginde ilk sınav: Türkiye Fransa karşısında! Milli heyecan bu akşam ATV’de

A Milli Futbol Takımımız, tarih yazarak yükseldiği UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavında bugün dünya devi Fransa ile kozlarını paylaşıyor. Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan 1. Grup'taki bu heyecan dolu ilk müsabaka, futbolseverlerin adresi ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavına bu akşam çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, 1. Grup'un açılış maçında Dünya Kupası dördüncüsü Fransa'yı Kocaeli'de ağırlayacak. Saat 21.45'te başlayacak dev mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.

Kocaeli Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmada milliler, güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika, aynı saatte Roma'da karşı karşıya gelecek.

Devlerin liginde ilk sınav: Türkiye Fransa karşısında! Milli heyecan bu akşam ATV’de - 1

Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi süren Orkun Kökçü'nün Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyor. Fransa'da ise sakatlığı bulunan 27 yaşındaki stoper Konate kadrodan çıkarıldı.

Devlerin liginde ilk sınav: Türkiye Fransa karşısında! Milli heyecan bu akşam ATV’de - 2

SON İKİ MAÇTA FRANSA'YA GEÇİT VERMEDİK

Türkiye ile Fransa, bu akşam yedinci kez karşılaşacak. Geride kalan altı müsabakada Fransa dört, Türkiye bir galibiyet aldı. Bir mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Devlerin liginde ilk sınav: Türkiye Fransa karşısında! Milli heyecan bu akşam ATV’de - 3

Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle oynadığı son iki maçta yenilgi yaşamadı. Türkiye, 8 Haziran 2019'da Konya'da oynanan EURO 2020 Elemeleri karşılaşmasını Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 kazandı.

Devlerin liginde ilk sınav: Türkiye Fransa karşısında! Milli heyecan bu akşam ATV’de - 4

Paris'te 14 Ekim 2019'da yapılan rövanşta da Fransa'ya boyun eğmeyen milliler, Kaan Ayhan'ın golüyle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

KOCAELİ'DE ÜÇÜNCÜ MAÇ: HEDEF SERİYİ SÜRDÜRMEK

A Milli Takım, Kocaeli'de daha önce çıktığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, kentteki ilk maçında 20 Ağustos 2008'de Şili'yi 1-0 mağlup etti.

Milliler, Kocaeli'deki ikinci sınavında 14 Ekim 2025'te Gürcistan'ı ağırladı. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanan karşılaşma Türkiye'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bizim Çocuklar, Fransa karşısında Kocaeli'deki galibiyet serisini üç maça çıkarmak için sahaya çıkacak.

Devlerin liginde ilk sınav: Türkiye Fransa karşısında! Milli heyecan bu akşam ATV’de - 5

MİLLİLERİN 655'İNCİ MAÇI

A Milli Takım, Fransa karşılaşmasıyla tarihindeki 655'inci maçına çıkacak. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 365'i resmi ve 289'u özel olmak üzere 654 mücadele oynadı.

Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda biri hükmen olmak üzere 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 243 yenilgi yaşadı. Türkiye, rakip fileleri 906 kez havalandırırken kalesinde 932 gol gördü.

Teknik direktör Vincenzo Montella da milli takımın başındaki 37'nci sınavını Fransa karşısında verecek. Montella yönetiminde 27'si resmi ve dokuzu özel olmak üzere 36 maça çıkan Türkiye, 21 galibiyet, beş beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Milliler bu karşılaşmalarda 64 gol attı, kalesinde 46 gol gördü.

Devlerin liginde ilk sınav: Türkiye Fransa karşısında! Milli heyecan bu akşam ATV’de - 6

TÜRKİYE-FRANSA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih, Arda, Kerem, Barış Alper, Deniz

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Diouf, Rabiot, Camavinga, Olise, Cherki, Doue, Mbappe

Günün maç programı

Saat Karşılaşma Yayın
21.45 Türkiye-Fransa ATV
21.45 İtalya-Belçika A Haber
21.45 İsveç-Romanya A Spor

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