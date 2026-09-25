Devlerin liginde ilk sınav: Türkiye Fransa karşısında! Milli heyecan bu akşam ATV’de
A Milli Futbol Takımımız, tarih yazarak yükseldiği UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavında bugün dünya devi Fransa ile kozlarını paylaşıyor. Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan 1. Grup'taki bu heyecan dolu ilk müsabaka, futbolseverlerin adresi ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak naklen yayınlanacak.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavına bu akşam çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, 1. Grup'un açılış maçında Dünya Kupası dördüncüsü Fransa'yı Kocaeli'de ağırlayacak. Saat 21.45'te başlayacak dev mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
Kocaeli Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmada milliler, güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika, aynı saatte Roma'da karşı karşıya gelecek.
Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi süren Orkun Kökçü'nün Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyor. Fransa'da ise sakatlığı bulunan 27 yaşındaki stoper Konate kadrodan çıkarıldı.
SON İKİ MAÇTA FRANSA'YA GEÇİT VERMEDİK
Türkiye ile Fransa, bu akşam yedinci kez karşılaşacak. Geride kalan altı müsabakada Fransa dört, Türkiye bir galibiyet aldı. Bir mücadele ise beraberlikle tamamlandı.