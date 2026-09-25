İsveç - Romanya Uluslar Ligi karşılaşması A Spor'da!
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ilk hafta programında yer alan mücadelede İsveç ile Romanya karşı karşıya gelecek. B Ligi 4. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak ve gruptaki ilk maçından puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden İsveç, yeni sezonun ilk maçında Romanya'yı Stockholm'deki Strawberry Arena'da konuk edecek.
B Ligi'nde 4. grupta mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta Çekyalı hakem Ondrej Berka düdük çalacak.
İSVEÇ-ROMANYA MAÇI A SPOR'DA
Strawberry Arena'da oynanacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
İSVEÇ, TARAFTARI ÖNÜNDE GÜÇLÜ BAŞLAMAK İSTİYOR
Graham Potter yönetimindeki İsveç, UEFA Uluslar Ligi'ne Romanya karşısında galibiyetle başlamayı hedefliyor. Yaz aylarında Dünya Kupası'nda mücadele eden İsveç ekibi, kadroda oluşan uyumu yeni turnuvaya taşımak istiyor.
Ev sahibi İsveç'te gözler Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Yasin Ayari ve Lucas Bergvall gibi isimlerde olacak. Hücumdaki etkili oyuncularına güvenen Potter'ın ekibi, taraftarı önünde üç puan arayacak.
ROMANYA, HAGI YÖNETİMİNDE SAHNE ALIYOR
Gheorghe Hagi yönetimindeki Romanya, UEFA Uluslar Ligi serüvenine İsveç deplasmanında başlayacak. Zorlu karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrılmak isteyen Romanya, turnuvanın ilk maçında güçlü rakibine karşı mücadele verecek.
Romanya'da gözler Ianis Hagi, Dennis Man, Nicolae Stanciu ve Radu Drăgușin gibi isimlerde olacak. Tecrübeli oyuncularıyla genç yeteneklerini bir araya getiren konuk ekip, deplasmanda etkili bir oyun ortaya koymayı hedefliyor.