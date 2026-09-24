Hollanda - Almanya Uluslar Ligi karşılaşması A Spor'da!
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ilk hafta programında yer alan mücadelede Hollanda ve Almanya karşı karşıya gelecek. A Ligi 2. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak ve gruptaki ilk maçından puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden Hollanda, yeni sezonun ilk maçında Almanya'yı Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da konuk edecek.
A Ligi'nde 2. grupta mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta İspanyol hakem Tobias Stieler düdük çalacak.
HOLLANDA-ALMANYA MAÇI A SPOR'DA
Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
HOLLANDA'NIN XAVİ MACERASI BAŞLIYOR
Yeni teknik direktör Xavi Hernandez yönetiminde yeni bir döneme giren Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadelesine güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Barcelona kariyerinin ardından uzun bir süre takım çalıştırmayan İspanyol teknik adam, Hollanda'nın başında ilk büyük sınavlarından birine çıkacak.
Kadrosunda Avrupa futbolunun önemli yeteneklerini barındıran Hollanda'da gözler Frenkie de Jong, Xavi Simons, Cody Gakpo ve Memphis Depay gibi yıldız isimlerin üzerinde olacak. Hücum hattındaki üretkenliği ve genç oyuncu potansiyeliyle dikkat çeken Hollanda, taraftarı önünde sahaya kazanmak için çıkacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
- HOLLANDA: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven, Koopmeiners, Gravenberch, Reijnders, Summerville, Brobbey, Gakpo
- ALMANYA: Ter Stegen, Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown, Kimmich, Nmecha, Karl, Musiala, Schade, Havertz
KLOPP İLE YENİ BİR SAYFA
Jürgen Klopp yönetiminde yeni bir yapılanma sürecine giren Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde yeniden iddialı bir başlangıç yapmanın peşinde. Son olarak Liverpool'u çalıştıran ve kulüp futbolunda önemli başarılar elde eden deneyimli teknik adam, milli takım kariyerindeki ilk döneminde Almanya'yı yeniden zirve yarışına taşımayı hedefliyor.
Kadrosunda Avrupa'nın üst düzey yıldızlarını bulunduran Almanya'da gözler Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz ve Joshua Kimmich gibi isimlerde olacak. Genç yetenekleri ve tecrübeli oyuncuları harmanlayan Alman ekibi, Klopp'un enerjik futbol anlayışıyla sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.