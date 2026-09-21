FRANSA GERİ DÖNÜŞLE KUPAYA UZANDI 2021 yılındaki finalde Fransa ile İspanya karşı karşıya geldi. İspanya, Mikel Oyarzabal'ın golüyle öne geçerken Fransa; Karim Benzema ve Kylian Mbappe'nin golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Böylece kupanın ikinci sahibi Fransa oldu.

İSPANYA PENALTILARLA ŞAMPİYON OLDU 2023 finalinde Hırvatistan ile İspanya kozlarını paylaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz tamamlanan karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan İspanya, Uluslar Ligi'ndeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

PORTEKİZ İKİNCİ KEZ ZİRVEDE 2025 finalinde Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Penaltı atışlarını 5-3 kazanan Portekiz, kupayı ikinci kez müzesine götürerek turnuva tarihinin en başarılı ülkesi oldu. Bugüne kadar oynanan finallerin sonuçları UEFA kayıtlarında da bu şekilde yer alıyor.