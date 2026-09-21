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UEFA Uluslar Ligi tarihinde kupayı kazanan ülkeler: Portekiz zirvede, Fransa ve İspanya takipte

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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UEFA Uluslar Ligi tarihinde kupayı kazanan ülkeler: Portekiz zirvede, Fransa ve İspanya takipte

Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği UEFA Uluslar Ligi’nde bugüne kadar dört final oynanırken Portekiz, kupayı iki kez müzesine götüren ilk ülke oldu. Fransa ve İspanya’nın birer şampiyonluk yaşadığı organizasyonda son iki finalin kazananını penaltı atışları belirledi. Yeni sezonda Avrupa’nın devlerini karşı karşıya getirecek turnuva, A Haber, A Spor ve ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Avrupa futbolunda milli takım düzeyindeki rekabeti artırmak amacıyla 2018 yılında hayata geçirilen UEFA Uluslar Ligi, geride kalan dört organizasyonda birbirinden çekişmeli finallere sahne oldu.

UEFA Uluslar Ligi, bu sezon Tukuvaz Medya ile futbolseverlere ulaşacak. ATV, A Spor ve A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak maçlar, birbirinden yıldız isimlere sahne olacak.

Bu zamana kadar Portekiz'in iki kez zirveye çıktığı turnuvada Fransa ve İspanya da şampiyonluk sevinci yaşadı. Son iki finalde ise kupanın sahibini penaltı atışları belirledi.

UEFA Uluslar Ligi tarihinde kupayı kazanan ülkeler: Portekiz zirvede, Fransa ve İspanya takipte - 1

DEV HEYECAN TURKUVAZ MEDYA EKRANLARINDA

Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği UEFA Uluslar Ligi, A Haber, A Spor ve ATV ekranlarından izleyicilerle buluşacak. A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmaları ATV'den, Avrupa futbolunun önde gelen milli takımlarını karşı karşıya getirecek seçkin mücadeleler ise A Haber ve A Spor'dan canlı yayımlanacak.

UEFA Uluslar Ligi tarihinde kupayı kazanan ülkeler: Portekiz zirvede, Fransa ve İspanya takipte - 2

İLK ŞAMPİYON PORTEKİZ

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk finali 2019 yılında Portekiz ile Hollanda arasında oynandı. Porto'daki mücadeleyi Gonçalo Guedes'in golüyle 1-0 kazanan Portekiz, turnuvanın ilk şampiyonu olarak tarihe geçti.

UEFA Uluslar Ligi tarihinde kupayı kazanan ülkeler: Portekiz zirvede, Fransa ve İspanya takipte - 3

FRANSA GERİ DÖNÜŞLE KUPAYA UZANDI

2021 yılındaki finalde Fransa ile İspanya karşı karşıya geldi. İspanya, Mikel Oyarzabal'ın golüyle öne geçerken Fransa; Karim Benzema ve Kylian Mbappe'nin golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Böylece kupanın ikinci sahibi Fransa oldu.

UEFA Uluslar Ligi tarihinde kupayı kazanan ülkeler: Portekiz zirvede, Fransa ve İspanya takipte - 4

İSPANYA PENALTILARLA ŞAMPİYON OLDU

2023 finalinde Hırvatistan ile İspanya kozlarını paylaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz tamamlanan karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan İspanya, Uluslar Ligi'ndeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

UEFA Uluslar Ligi tarihinde kupayı kazanan ülkeler: Portekiz zirvede, Fransa ve İspanya takipte - 5

PORTEKİZ İKİNCİ KEZ ZİRVEDE

2025 finalinde Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Penaltı atışlarını 5-3 kazanan Portekiz, kupayı ikinci kez müzesine götürerek turnuva tarihinin en başarılı ülkesi oldu. Bugüne kadar oynanan finallerin sonuçları UEFA kayıtlarında da bu şekilde yer alıyor.

UEFA Uluslar Ligi tarihinde kupayı kazanan ülkeler: Portekiz zirvede, Fransa ve İspanya takipte - 6

ULUSLAR LİGİ'NİN FORMATI NASIL?

Turkuvaz Medya ekranlarından izleyicilerle buluşacak UEFA Uluslar Ligi'nde milli takımlar performanslarına göre A, B, C ve D liglerinde mücadele ediyor. Takımlar grup aşamasında rakipleriyle iç ve dış sahada karşılaşıyor.

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çift maçlı çeyrek finale yükseliyor. Çeyrek final eşleşmelerini geçen dört ülke, tek maçlı eleme sistemiyle düzenlenen final turnuvasında şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Organizasyonda ligler arasında yükselme ve düşme sistemi de uygulanıyor. Alt liglerde gruplarını lider tamamlayan takımlar üst lige yükselirken bazı sıralamalardaki ülkeler doğrudan küme düşüyor veya play-off oynuyor. UEFA, 2028/29 sezonunda üç ligli yapıya geçileceği için 2026/27 sezonunun yükselme ve düşme sistemini bu dönüşüme göre düzenledi.

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