UEFA Uluslar Ligi tarihinde kupayı kazanan ülkeler: Portekiz zirvede, Fransa ve İspanya takipte
Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği UEFA Uluslar Ligi’nde bugüne kadar dört final oynanırken Portekiz, kupayı iki kez müzesine götüren ilk ülke oldu. Fransa ve İspanya’nın birer şampiyonluk yaşadığı organizasyonda son iki finalin kazananını penaltı atışları belirledi. Yeni sezonda Avrupa’nın devlerini karşı karşıya getirecek turnuva, A Haber, A Spor ve ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
Avrupa futbolunda milli takım düzeyindeki rekabeti artırmak amacıyla 2018 yılında hayata geçirilen UEFA Uluslar Ligi, geride kalan dört organizasyonda birbirinden çekişmeli finallere sahne oldu.
UEFA Uluslar Ligi, bu sezon Tukuvaz Medya ile futbolseverlere ulaşacak. ATV, A Spor ve A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak maçlar, birbirinden yıldız isimlere sahne olacak.
Bu zamana kadar Portekiz'in iki kez zirveye çıktığı turnuvada Fransa ve İspanya da şampiyonluk sevinci yaşadı. Son iki finalde ise kupanın sahibini penaltı atışları belirledi.
DEV HEYECAN TURKUVAZ MEDYA EKRANLARINDA
Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği UEFA Uluslar Ligi, A Haber, A Spor ve ATV ekranlarından izleyicilerle buluşacak. A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmaları ATV'den, Avrupa futbolunun önde gelen milli takımlarını karşı karşıya getirecek seçkin mücadeleler ise A Haber ve A Spor'dan canlı yayımlanacak.
İLK ŞAMPİYON PORTEKİZ
UEFA Uluslar Ligi'nin ilk finali 2019 yılında Portekiz ile Hollanda arasında oynandı. Porto'daki mücadeleyi Gonçalo Guedes'in golüyle 1-0 kazanan Portekiz, turnuvanın ilk şampiyonu olarak tarihe geçti.