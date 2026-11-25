Güneşin Doğduğu Yer’de Leyla’nın öğrendiği gerçek her şeyi değiştirecek
Leyla’nın Kenan’ı sarsan tercihi, Ceyhun’un aileye yönelik planları ve ortaya çıkacak gerçekler, Güneşin Doğduğu Yer’in 10. bölümünde karakterler arasındaki dengeleri değiştirecek.
ATV'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda 'Ketche' Hakan Kırvavaç'ın oturduğu dizisi Güneşin Doğduğu Yer, Perşembe akşamı onuncu bölümüyle ekrana geliyor.
10. BÖLÜM
Leyla'nın tercihi Kenan'ı derinden sarsar. Sonunda istediği cevabı alan Ceyhun ise hızla Leyla'yı ailesinin bir parçası yapmaya hazırlanır.
Bir yandan Celadet'in kaderini paylaşmaktan korkan Devran, diğer yandan Leyla'yı konağa kabul etmekte zorlanır.
Bu sırada Celadet, sürgünde olmasına rağmen aile üzerindeki etkisini kaybetmediğini göstermeye çalışır. Apo Ağa'nın söyledikleri, Kenan'ı İhsan ile yüzleşmeye sürükler. Munise ise korkuya kapılır.