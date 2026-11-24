Esra Erol’la Var Mısın Yok Musun’da heyecan dolu iki akşam
Giriş Tarihi:
Esra Erol’un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun, bu hafta 50. ve 51. bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. 5 milyonluk büyük ödül için yarışmacıların bankaya karşı vereceği mücadele, salı ve çarşamba akşamı ATV’de yaşanacak.
Televizyon tarihine damga vuran Var Mısın Yok Musun, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla haftada iki gün izleyiciyle buluşuyor.
Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da;
Türkiye'nin farklı illerinden katılan 22 yarışmacı, 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka, her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor.
22 YARIŞMACI TEK HEDEF 5 MİLYON
Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, 50. bölümüyle yarın akşam, 51. bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV'de!
HAFTADA 2 GÜN EKRANDA
Yayın günleri
24 Kasım 2026 / Salı
25 Kasım 2026 / Çarşamba
Yayın saati: 20.00