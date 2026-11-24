Televizyon tarihine damga vuran Var Mısın Yok Musun , ekranların sevilen ismi Esra Erol 'un sunumuyla haftada iki gün izleyiciyle buluşuyor.

Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da;

Türkiye'nin farklı illerinden katılan 22 yarışmacı, 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka, her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor.

22 YARIŞMACI TEK HEDEF 5 MİLYON

Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, 50. bölümüyle yarın akşam, 51. bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV'de!