ATV’de hafta sonu Milyoner rüzgarı esecek!
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ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?, Cem Öğretir’in sunumuyla bu hafta sonu iki gün üst üste izleyiciyle buluşacak. 10 milyon TL’lik büyük ödülün heyecanı 21 Kasım Cumartesi ve 22 Kasım Pazar saat 20.00’de ATV’de yaşanacak.
ATV'de yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?, ekranların sevilen ismi Cem Öğretir'in sunumuyla para dağıtmaya devam ediyor.
En yüksek para ödülünün 10 milyon TL olduğu ekranların klasiği Kim Milyoner Olmak İster?, bu hafta sonu iki gün boyunca ATV'de izleyiciyle buluşacak.
Yayın Günleri: 21 Kasım Cumartesi / 22 Kasım Pazar 2026
Yayın Saati: 20.00
Efsane yarışma programı cumartesi ve pazar saat 20.00'de ATV'de!