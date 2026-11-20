ATV’de hafta sonu Milyoner rüzgarı esecek!

ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?, Cem Öğretir’in sunumuyla bu hafta sonu iki gün üst üste izleyiciyle buluşacak. 10 milyon TL’lik büyük ödülün heyecanı 21 Kasım Cumartesi ve 22 Kasım Pazar saat 20.00’de ATV’de yaşanacak.