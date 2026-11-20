Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan annesini sildi! Leyla’dan şaşırtan evlilik kararı
ATV’nin sevilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer’in dokuzuncu bölümünde Kenan, annesi Celadet’in sakladığı gerçekleri öğrenerek büyük bir hesaplaşmaya girişti. Leyla ise Kenan’ın barışma çabasına rağmen konağa dönmeyi reddederek Ceyhun’un evlilik teklifini kabul etti. Leyla’nın beklenmedik kararı Kenan’ı şaşkına çevirdi.
ATV'nin; yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, yönetmenliğini ise 'Ketche' Hakan Kırvavaç'ın yaptığı 'Güneşin Doğduğu Yer', dün akşam dokuzuncu bölümüyle ekrana geldi.
Leyla Teneke Mahallesi'nde Ölümden Döndü
Asiye'nin kışkırttığı mahalleli, Leyla'yı mahalleden göndermek için saldırıya geçti. Tekme ve sopalarla dövülen Leyla, aldığı darbeler sonucu bilincini kaybetti. Mahalleli olay yerinden ayrılırken Leyla'nın yardımına Sabiha yetişti. Ağır yaralanan Leyla, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Leyla'nın durumunu öğrenen Kenan, hastaneye koştu. Yoğun bakımda Leyla'nın elini tutan Kenan, yaşananlardan kendisini sorumlu tuttu. Leyla'dan Emir için hayata tutunmasını istedi.
Saldırının ardından Devran'a sığınan Asiye ise olayların kontrolden çıktığını anlattı. Leyla'nın bu kadar ağır yaralanmasını istemediğini söyleyen Devran, Asiye'nin bir süre konakta kalmasına izin verdi.
Suzi, Berlin'deki Tuzağı Kenan'a Anlattı
Kenan, Varda Köprüsü'nde Suzi'den yıllardır saklanan gerçekleri öğrendi. Leyla'ya Berlin'de kurulan tuzağın arkasında annesi Celadet'in olduğunu öğrenen Kenan, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Suzi, Adana'ya kendi isteğiyle geldiğini, Celadet'i bildiklerini anlatmakla tehdit ettiğini ve Zeki'nin itirafını kaydettiği kaseti tamirhanede sakladığını da açıkladı.
Kenan'ın gerçekleri öğrenmesiyle paniğe kapılan Suzi ve Zeki kaçmaya çalıştı. Zeki, iki yüz bin markı gizlice saklarken ikili bir pansiyona yerleşti. Ancak aralarında para yüzünden anlaşmazlık çıktı. Korap'ın da aynı pansiyonda bulduğu ikili, İstanbul'a kaçmaya hazırlanırken İhsan'ın adamları tarafından yakalandı. Kenan, depoya getirilen Zeki'den hesap sorarken Suzi'nin pasaportunu parçaladı.