Kozan Konağı'nda Büyük Hesaplaşma

Kenan'ın hastaneden dönüşünü bekleyen Celadet, konaktaki hazırlıklarla ilgilenirken Ahsen ve Medet'e duyduğu güveni dile getirdi. Ancak Nazlı'nın bulduğu fotoğraflar her şeyi değiştirdi. Leyla ile Emir'in birlikte doğum günü kutladıkları fotoğrafları gören Celadet, Ahsen ve Medet'i konaktan kovdu.

Kenan ise konağa dönerek annesiyle tüm ailenin önünde yüzleşti. Celadet, yaptıklarını Kozan ailesinin geleceğini korumak için gerçekleştirdiğini savundu. Ancak Kenan, annesinin kendi hedefleri uğruna Leyla'nın hayatını mahvettiğini ve Emir'i annesinden ayırdığını söyleyerek onu konaktan gönderme kararı aldı. Ahsen ve Medet'in de kovulduğunu öğrenmesi, Kenan'ın kararını daha da kesinleştirdi.

Celadet, Munise Üzerinden Yeni Bir Plan Yaptı

Konaktan ayrılmadan önce Celadet, Apo Ağa'nın borcuna karşılık Munise ile evlenmesi yönündeki teklifini yeniden dinlemiş ancak bir yanıt vermemişti. Sarıbelen'deki bağ evine yerleşen Celadet, konağa dönmenin yollarını ararken Apo Ağa'yı arayarak teklifini kabul etti. Böylece Munise'nin geleceğini de etkileyecek yeni bir hamle yaptı.