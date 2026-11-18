Güneşin Doğduğu Yer 9. bölümde büyük hesaplaşma! Kenan ve Celadet karşı karşıya
Güneşin Doğduğu Yer'in 9. bölümünde Leyla'nın başına gelenler Kenan'ı intikam için harekete geçirirken Celadet ile büyük bir yüzleşme yaşanacak. Hanzade evliliğini kurtarmak için beklenmedik bir adım atarken Leyla, herkesin hayatını değiştirecek kararını verecek.
ATV'nin, yapımını TİMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Ketche (Hakan Kırvavaç)'ın oturduğu dizisi Güneşin Doğduğu Yer, perşembe akşamı dokuzuncu bölümüyle ekrana geliyor.
9. BÖLÜM
Leyla'nın başına gelenler, Kenan'ın gözünü karartmasına neden olur. Kenan, acımasız bir intikam almaya karar verirken hesaplaşması Teneke Mahallesi ile sınırlı kalmayacaktır.
Yeni bilgiler ışığında Celadet, konaktaki herkesi üzecek bir karar alır. Kenan ile yaşayacağı yüzleşme ise herkesi derinden sarsar.
Kenan'ı her geçen gün biraz daha kaybeden Hanzade, kocasını elinde tutabilmek için beklenmedik bir teklifte bulunur. Bu sırada Zeki ile Suzi, aralarındaki güvensizliğe rağmen birlikte hareket etmek zorunda kalır.
Kıskançlığı giderek büyüyen Ceyhun, Leyla için ne kadar ileri gidebileceğini gösterir. Leyla ise herkesin hayatını derinden etkileyecek bir karar alır.