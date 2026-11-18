ATV'nin, yapımını TİMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Ketche (Hakan Kırvavaç)'ın oturduğu dizisi Güneşin Doğduğu Yer , perşembe akşamı dokuzuncu bölümüyle ekrana geliyor.

Yeni bilgiler ışığında Celadet, konaktaki herkesi üzecek bir karar alır. Kenan ile yaşayacağı yüzleşme ise herkesi derinden sarsar.

Leyla'nın başına gelenler, Kenan'ın gözünü karartmasına neden olur. Kenan, acımasız bir intikam almaya karar verirken hesaplaşması Teneke Mahallesi ile sınırlı kalmayacaktır.

(Foto: ATV)

Kenan'ı her geçen gün biraz daha kaybeden Hanzade, kocasını elinde tutabilmek için beklenmedik bir teklifte bulunur. Bu sırada Zeki ile Suzi, aralarındaki güvensizliğe rağmen birlikte hareket etmek zorunda kalır.

Kıskançlığı giderek büyüyen Ceyhun, Leyla için ne kadar ileri gidebileceğini gösterir. Leyla ise herkesin hayatını derinden etkileyecek bir karar alır.