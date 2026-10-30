Oğlunun soruları karşısında köşeye sıkışan Celadet, Kur'an-ı Kerim'i getirterek Leyla'nın yaşadıklarında hiçbir payı olmadığına dair yemin etti. Annesinin böyle bir yalan söyleyebileceğine ihtimal vermeyen Kenan ise gözyaşları içinde ona inandığını gösterdi.

"TÖVBE EDİYORUM ALLAH'IM"

Ancak Celadet'in yalan yere yemin etmesinin ardından yaşadığı iç hesaplaşma da bölümün dikkat çeken anlarından biri oldu. Allah'a sığınarak af dileyen Celadet, "Sen benim kalbimi biliyorsun. Her şeyi oğlum için yaptım, ailem için, oğlumun huzuru, mutluluğu için. Tövbe ediyorum Allah'ım, ne olur affet beni, yalvarıyorum." sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

Oğlunu korumak adına söylediği yalanın ağırlığını taşıyan Celadet'in tövbesi, karakterin ailesi için yaptıklarıyla vicdanı arasında yaşadığı çatışmayı ortaya koydu.