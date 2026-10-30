Güneşin Doğduğu Yer'de vicdani hesaplaşma: Celadet gözyaşları içinde Allah'tan af diledi
"Güneşin Doğduğu Yer" dizisinde oğlunun güvenini kaybetmemek için yalan yere yemin eden Celadet, yaşadığı vicdani hesaplaşmanın ardından Allah'tan af diledi.
ATV'nin, yapımını TİMSB Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin son bölümünde, Celadet'in oğlu Kenan'ı ikna etmek için yemin ettiği sahne dikkat çekti.
CELADET'İN YALAN YEMİNİ VİCDANINA AĞIR GELDİ!
Oğlunun şüphelerini gidermek amacıyla yalan yere yemin eden Celadet'in, ardından Allah'tan af dilediği anlar, karakterin yaşadığı vicdani hesaplaşmayı gözler önüne serdi.
Leyla'nın sözlerinin ardından annesinin Berlin'de kurulan tuzağın arkasında olabileceğinden şüphelenen Kenan, Celadet'le yüzleşti.
Oğlunun soruları karşısında köşeye sıkışan Celadet, Kur'an-ı Kerim'i getirterek Leyla'nın yaşadıklarında hiçbir payı olmadığına dair yemin etti. Annesinin böyle bir yalan söyleyebileceğine ihtimal vermeyen Kenan ise gözyaşları içinde ona inandığını gösterdi.
"TÖVBE EDİYORUM ALLAH'IM"
Ancak Celadet'in yalan yere yemin etmesinin ardından yaşadığı iç hesaplaşma da bölümün dikkat çeken anlarından biri oldu. Allah'a sığınarak af dileyen Celadet, "Sen benim kalbimi biliyorsun. Her şeyi oğlum için yaptım, ailem için, oğlumun huzuru, mutluluğu için. Tövbe ediyorum Allah'ım, ne olur affet beni, yalvarıyorum." sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.
Oğlunu korumak adına söylediği yalanın ağırlığını taşıyan Celadet'in tövbesi, karakterin ailesi için yaptıklarıyla vicdanı arasında yaşadığı çatışmayı ortaya koydu.