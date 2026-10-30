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Kim Milyoner Olmak İster hafta sonu iki gün ATV ekranlarında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kim Milyoner Olmak İster hafta sonu iki gün ATV ekranlarında

Cem Öğretir'in sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, 10 milyon TL'lik büyük ödülüyle bu hafta sonu iki gün üst üste izleyiciyle buluşacak.

ATV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, ekranların sevilen ismi Cem Öğretir'in sunumuyla para dağıtmaya devam ediyor.

Kim Milyoner Olmak İster hafta sonu iki gün ATV ekranlarında - 1

HAFTA SONU YARIŞMAYA DOYACAKSINIZ!

En yüksek para ödülünün 10 milyon TL olduğu ekranların klasiği Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta sonu iki gün boyunca ATV'de!

Yayın Günü: 31 Ekim Cumartesi / 1 Kasım Pazar 2026

Yayın Saati: 20.00

(Foto: ATV)(Foto: ATV)

#Cem Öğretir #Kim Milyoner Olmak İster #ATV
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