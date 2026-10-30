ATV 'nin yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster , ekranların sevilen ismi Cem Öğretir 'in sunumuyla para dağıtmaya devam ediyor.

HAFTA SONU YARIŞMAYA DOYACAKSINIZ!

En yüksek para ödülünün 10 milyon TL olduğu ekranların klasiği Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta sonu iki gün boyunca ATV'de!

Yayın Günü: 31 Ekim Cumartesi / 1 Kasım Pazar 2026

Yayın Saati: 20.00

(Foto: ATV)