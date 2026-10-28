Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan’dan şaşırtan hamle! Leyla oğluna kavuşacak mı?
ATV’nin, yapımını TİMSBİ Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan ve yönetmen koltuğunda ‘Ketche’ Hakan Kırvavaç’ın oturduğu dizisi Güneşin Doğduğu Yer, yarın akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor.
Güneşin Doğduğu Yer'in 7. bölümünde Kenan'ın alacağı karar, Leyla'yı oğluna kavuşturma ihtimalini gündeme getirirken Hanzade evliliğini kurtarmak için harekete geçecek. Celadet'in tehlikeli yalanı ve Ceyhun'un atacağı adım ise dengeleri değiştirecek.
7. Bölümde neler yaşanacak?
Kenan'ın şok edici hamlesi, Leyla'nın aklını karıştırır. Kenan, kararını ailesiyle paylaşamadan Adana sokaklarında dedikodular hızla yayılmaya başlar.
Hanzade'nin korktuğu başına gelirken aldığı bir başka kötü haber, Kenan'la evliliğini kurtarmak için onu çaresiz bir mücadeleye sürükler. Hanzade, öfkesini Leyla'dan çıkarmak ister ancak beklediğinden çok daha sert bir tepkiyle karşı karşıya kalır.
Tehlikeli bir yalanla durumu kontrol altında tutmaya çalışan Celadet'in Suzi'ye dair endişeleri giderek artar. Bu sırada İhsan, Gül'e beklenmedik bir teklifte bulunur. Ceyhun'un aldığı bir karar Devran'ı derinden sarsarken Kenan'ı duygusal bir hamle yapmaya sürükler.
Kenan'ın kararı, Leyla'yı oğluna kavuşturacak mı? Celadet'in tehlikeli yalanı Kenan'ı durdurmaya yetecek mi? Ceyhun'un atacağı adım, Kenan ile Leyla'nın hayatını nasıl değiştirecek?
Güneşin Doğduğu Yer, yeni bölümleriyle her perşembe akşamı ATV'de.
Yayın tarihi: 29 Ekim 2026 Perşembe
Yayın saati: 20.00
Oyuncular: Kenan (Burak Özçivit), Celadet (Sibel Taşçıoğlu), Ceyhun (Görkem Sevindik), Leyla (Beyza Gümülcine), Hanzade (Hilal Anay), İhsan (Muharrem Türkseven), Gül (Bahar Süer), Munise (Nazlıcan Demir), Suzi (Çağıl Aydıner), Zeki (İlker Yavuz Aksakal), Medet (Kenan Civiniz), Ahsen (Sahra Gümüş), Cezmi (Meriç Özkaya), Şennur (Gamze Bayraktaroğlu), Hikmet (Alper Kut), Havva (Ezgi Bektaş), Alev (Yeliz Doğramacılar), Devran (Devrim Yakut) ve Heybet Dede (Ali Erkazan).