Güneşin Doğduğu Yer'in 7. bölümünde Kenan'ın alacağı karar, Leyla'yı oğluna kavuşturma ihtimalini gündeme getirirken Hanzade evliliğini kurtarmak için harekete geçecek. Celadet'in tehlikeli yalanı ve Ceyhun'un atacağı adım ise dengeleri değiştirecek.

7. Bölümde neler yaşanacak?

Kenan'ın şok edici hamlesi, Leyla'nın aklını karıştırır. Kenan, kararını ailesiyle paylaşamadan Adana sokaklarında dedikodular hızla yayılmaya başlar.

Hanzade'nin korktuğu başına gelirken aldığı bir başka kötü haber, Kenan'la evliliğini kurtarmak için onu çaresiz bir mücadeleye sürükler. Hanzade, öfkesini Leyla'dan çıkarmak ister ancak beklediğinden çok daha sert bir tepkiyle karşı karşıya kalır.

(Foto: ATV)