Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen gece! Teklife “varım” dedi pişman oldu
Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun'da Gülşah Çınar, 28 Ekim akşamı 5 milyon TL'lik büyük ödül için mücadele etti. Milyonluk kutuların birer birer açıldığı yarışmada bankanın 775 bin TL'lik teklifini kabul ederek yarışmadan ayrılan Çınar, kararının ardından açılan kutularla büyük bir şok yaşadı. Yarışmaya devam etseydi karşılaşacağı milyonluk teklif ise gecenin en çok konuşulan gelişmesi oldu. İşte heyecan dolu gecede yaşananlar...
Esra Erol'un sunumuyla her salı ve çarşamba akşamı izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun'un günün yarışmacısı Gülşah Çınar oldu. Bir çocuk annesi Çınar, hayat mücadelesiyle dikkat çekerken 5 milyon TL'lik büyük ödül için iddialı bir mücadeleye girişti.
HAYAT HİKAYESİYLE DUYGULANDIRDI!
1987 yılında İstanbul Sarıyer'de dünyaya gelen, aslen Trabzonlu olan Gülşah Çınar, üç kız kardeşin en büyüğü olarak büyüdü. Anne ve babasının işlettiği konfeksiyon atölyesinde masaların altında uyuyarak geçen çocukluk yıllarında maddi sıkıntılarla mücadele etti. Kendisinden 12 yaş küçük kız kardeşine adeta ikinci annelik yaptı.
Lise yıllarında uzun boyu ve güzelliğiyle dikkat çeken Çınar, katıldığı oyunculuk seçmesinde Formula bayrak kızı seçildi. Halasının kızına yardım etmek için gittiği karakolda hayatının aşkıyla tanışan Gülşah, 2014 yılında evlilik teklifini kabul etti. 2018 yılında kızı Asu Beren'i kucağına aldı.
Hayatında artık yeni bir sayfa açmak isteyen Çınar, yarışmadaki hedefini şu sözlerle anlattı:
"Bu zamana kadar hep azla yetindim ve bu yüzden çok fırsat kaçırdım. Artık büyük oynamak istiyorum."
5 milyon TL'lik büyük ödülle hayalindeki otomobili almak isteyen Gülşah Çınar, stüdyoda heyecan dolu bir mücadeleye başladı.
DAHA İLK TURDA 2 MİLYON TL'Yİ BULDU!
Yarışmaya yüksek motivasyonla başlayan Gülşah Çınar, ilk turda açtığı kutularla büyük heyecan yaşadı. İlk kutusundan 250 TL bulan yarışmacı, ikinci kutusunda 250 bin TL ile karşılaştı. Ancak üçüncü kutudan çıkan 2 milyon TL, stüdyoda adeta soğuk duş etkisi yarattı.
Dördüncü kutudan 1 TL çıkaran Çınar, ilk turu tamamladı. Bankanın 64 bin TL'lik teklifini değerlendiren yarışmacı, "Yokum" diyerek yoluna devam etti.
BABASININ TAVSİYESİNİ DİNLEDİ!
İkinci turda üç kutu açtıran Gülşah Çınar, ilk seçiminde 2,5 milyon TL'lik ödüllerden birini kaybetti. İkinci kutudan çıkan 25 TL ise yarışmacıya moral verdi.
Bu sırada yarışmaya telefonla bağlanan babası, kızına bir kutu numarası önerdi. Babasının tavsiyesini dinleyen Çınar, 8 numaralı kutuyu açtırdı. Kutudan 50 bin TL çıkmasıyla rahat bir nefes aldı.
Bankanın 94 bin TL'lik teklifini ise yine reddetti.
3 MİLYON TL'LİK KUTU STÜDYOYU SUSTURDU!
Üçüncü turda arkadaşlarıyla uzun uzun istişare eden Gülşah Çınar, 14 numaralı kutuyu seçti. Ancak kutudan çıkan 3 milyon TL, stüdyoda büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.
Peş peşe gelen yüksek rakamlar karşısında zorlanan yarışmacı, ikinci kutusunda 1000 TL, son kutusunda ise 25 bin TL buldu.
Bankanın 120 bin TL'lik teklifini değerlendiren Çınar, bu kez de "Yokum" diyerek yarışmaya devam etti.