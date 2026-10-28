Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen gece! Teklife “varım” dedi pişman oldu

Esra Erol'un sunumuyla her salı ve çarşamba akşamı izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun'un günün yarışmacısı Gülşah Çınar oldu. Bir çocuk annesi Çınar, hayat mücadelesiyle dikkat çekerken 5 milyon TL'lik büyük ödül için iddialı bir mücadeleye girişti.

HAYAT HİKAYESİYLE DUYGULANDIRDI!

1987 yılında İstanbul Sarıyer'de dünyaya gelen, aslen Trabzonlu olan Gülşah Çınar, üç kız kardeşin en büyüğü olarak büyüdü. Anne ve babasının işlettiği konfeksiyon atölyesinde masaların altında uyuyarak geçen çocukluk yıllarında maddi sıkıntılarla mücadele etti. Kendisinden 12 yaş küçük kız kardeşine adeta ikinci annelik yaptı.

Lise yıllarında uzun boyu ve güzelliğiyle dikkat çeken Çınar, katıldığı oyunculuk seçmesinde Formula bayrak kızı seçildi. Halasının kızına yardım etmek için gittiği karakolda hayatının aşkıyla tanışan Gülşah, 2014 yılında evlilik teklifini kabul etti. 2018 yılında kızı Asu Beren'i kucağına aldı.