19 yaşındaki Damla Barış, anne ve babası olarak bildiği kişilerin cinayete kurban gitmesinin ardından biyolojik babasının başka biri olduğunu öğrendi. Gerçek babasına ulaşmak için Müge Anlı'nın programına başvuran genç kız, 19 yıl sonra babasıyla iletişim kurma fırsatı yakaladı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 19 yaşındaki Damla Barış, biyolojik babasını bulmak için yardım istedi. Birlikte yaşadığı kişinin annesini öldürdüğünü ve babası olarak bildiği Muharrem Barış'ın da cinayete kurban gittiğini anlatan Damla, biyolojik babasının başka biri olduğunu anneannesinden öğrendi. Genç kız, yıllardır ayrı olduğu babasına ulaşmak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

(Foto: ATV) ANNEANNESİ GERÇEĞİ ANLATTI: BİYOLOJİK BABASI BAŞKA BİRİ ÇIKTI Anne ve babası olarak bildiği kişilerin ölümünün ardından biyolojik babasının başka biri olduğunu öğrenen Damla Barış, yıllardır ayrı olduğu babasına ulaşmak için harekete geçti. Genç kızın biyolojik babasını bulma arayışında önemli bir gelişme yaşandı.

(Foto: ATV) 19 YILLIK HASRET SON BULDU Müge Anlı'nın programında, Damla Barış'ın biyolojik babasının Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan Ramazan Kayalı olduğu belirtildi. Çok geçmeden programa konuyla ilgili bir ihbar geldi.