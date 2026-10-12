MasterChef Türkiye’de 11 Ekim 2026 Pazar akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan eleme gecesinde haftanın vedası belli oldu. Dokuzuncu haftanın potasındaki sekiz yarışmacı, şeflerin önünde mutfakta mücadele etti.

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı sona erdi. 11 Ekim 2026 Pazar akşamı ekrana gelen bölümde, yarışmaya devam etmek isteyen isimler şeflerin değerlendirmesine çıktı. Gecenin sonunda alınan karar açıklandı ve Buse, MasterChef Türkiye'ye veda etti. Dokuzuncu haftanın eleme potasında ise sekiz yarışmacı bulunuyordu.

MasterChef Türkiye’de haftanın eleme gecesinde Buse yarışmaya veda etti. (TV8) MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ? MasterChef Türkiye'nin 11 Ekim 2026 tarihli bölümünde eleme potasındaki yarışmacılar için kritik dakikalar yaşandı. İlk etapta şeflerin istediği tabağı hazırlayan yarışmacılar, hem lezzet hem de sunum açısından değerlendirmeye alındı. İkinci etapta ise teknik becerilerin öne çıktığı bir mücadele yaşandı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından haftanın eleme sonucu açıklandı. Buse, MasterChef Türkiye macerasını noktalayan isim oldu.