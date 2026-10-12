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MasterChef'te haftanın elemesi sonuçlandı! Buse dokuzuncu haftada yarışmaya veda etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MasterChef'te haftanın elemesi sonuçlandı! Buse dokuzuncu haftada yarışmaya veda etti

MasterChef Türkiye’de 11 Ekim 2026 Pazar akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan eleme gecesinde haftanın vedası belli oldu. Dokuzuncu haftanın potasındaki sekiz yarışmacı, şeflerin önünde mutfakta mücadele etti.

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı sona erdi. 11 Ekim 2026 Pazar akşamı ekrana gelen bölümde, yarışmaya devam etmek isteyen isimler şeflerin değerlendirmesine çıktı. Gecenin sonunda alınan karar açıklandı ve Buse, MasterChef Türkiye'ye veda etti. Dokuzuncu haftanın eleme potasında ise sekiz yarışmacı bulunuyordu.

MasterChef Türkiye’de haftanın eleme gecesinde Buse yarışmaya veda etti. (TV8)MasterChef Türkiye’de haftanın eleme gecesinde Buse yarışmaya veda etti. (TV8)

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 11 Ekim 2026 tarihli bölümünde eleme potasındaki yarışmacılar için kritik dakikalar yaşandı. İlk etapta şeflerin istediği tabağı hazırlayan yarışmacılar, hem lezzet hem de sunum açısından değerlendirmeye alındı. İkinci etapta ise teknik becerilerin öne çıktığı bir mücadele yaşandı.

Şeflerin değerlendirmesinin ardından haftanın eleme sonucu açıklandı. Buse, MasterChef Türkiye macerasını noktalayan isim oldu.

Eleme gecesinin ilk etabında yarışmacılardan mandalina ile yaratıcı tabaklar hazırlamaları istendi. (TV8)Eleme gecesinin ilk etabında yarışmacılardan mandalina ile yaratıcı tabaklar hazırlamaları istendi. (TV8)

MASTERCHEF'TE İLK ETAPTA MANDALİNA İLE YARATICILIK MÜCADELESİ

Eleme gecesinin ilk turunda yarışmacılardan mandalinayı merkeze alan yaratıcı ve dengeli bir tabak hazırlamaları istendi. Nurten, Ayşe, Nilay, Buse, Hasan Alp, Şadi, Enes ve Kübra, verilen süre içinde mandalinanın lezzetini öne çıkarmak için tezgah başına geçti.

Ayşe, Nilay, Hasan Alp ve Enes ilk etabın ardından eleme potasından çıktı. (TV8)Ayşe, Nilay, Hasan Alp ve Enes ilk etabın ardından eleme potasından çıktı. (TV8)

Yarışmacılar, malzemeyi doğru tekniklerle kullanmanın yanı sıra tabaklarının görünümüne de özen gösterdi. Süre dolduktan sonra Danilo, Mehmet ve Somer Şef, hazırlanan yemekleri tek tek tadarak değerlendirdi.

İlk etabın sonunda Ayşe, Nilay, Hasan Alp ve Enes başarılı performanslarıyla potadan çıktı. Dört yarışmacının isimlerinin açıklanmasıyla birlikte eleme baskısı diğer adayların üzerinde kaldı.

Somer Şef’in Flying Noodles tarifi eleme gecesinin ikinci etabında hazırlandı. (TV8)Somer Şef’in Flying Noodles tarifi eleme gecesinin ikinci etabında hazırlandı. (TV8)

MASTERCHEF'TE İKİNCİ ETAPTA FLYING NOODLES TARİFİ

İlk turda potadan çıkamayan Nurten, Buse, Şadi ve Kübra, eleme gecesinin ikinci etabında mücadele etti. Bu aşamada yarışmacıların karşısına Somer Şef'in Flying Noodles tarifi çıktı.

Teknik ayrıntıların önem kazandığı etapta yarışmacılardan tarifin lezzetini ve sunumunu mümkün olduğunca doğru şekilde yakalamaları beklendi. Pişirme derecesi, sosun kıvamı ve malzemelerin dengesi, tabakların değerlendirilmesinde öne çıkan unsurlar oldu.

Nurten, Buse, Şadi ve Kübra ikinci etapta yarışmaya devam edebilmek için yarıştı. (TV8)Nurten, Buse, Şadi ve Kübra ikinci etapta yarışmaya devam edebilmek için yarıştı. (TV8)

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

MasterChef Türkiye'de dokuzuncu haftanın eleme potasında sekiz yarışmacı yer aldı. Eleme gecesinde ilk etapta dört isim potadan çıkarken diğer dört yarışmacı ikinci turda yarışmaya devam etti.

11 Ekim 2026 MasterChef eleme potasındaki yarışmacılar şöyleydi:

  • Nurten
  • Ayşe
  • Nilay
  • Buse
  • Hasan Alp
  • Şadi
  • Enes
  • Kübra

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