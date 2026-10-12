MasterChef'te haftanın elemesi sonuçlandı! Buse dokuzuncu haftada yarışmaya veda etti
MasterChef Türkiye’de 11 Ekim 2026 Pazar akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan eleme gecesinde haftanın vedası belli oldu. Dokuzuncu haftanın potasındaki sekiz yarışmacı, şeflerin önünde mutfakta mücadele etti.
MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı sona erdi. 11 Ekim 2026 Pazar akşamı ekrana gelen bölümde, yarışmaya devam etmek isteyen isimler şeflerin değerlendirmesine çıktı. Gecenin sonunda alınan karar açıklandı ve Buse, MasterChef Türkiye'ye veda etti. Dokuzuncu haftanın eleme potasında ise sekiz yarışmacı bulunuyordu.
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'nin 11 Ekim 2026 tarihli bölümünde eleme potasındaki yarışmacılar için kritik dakikalar yaşandı. İlk etapta şeflerin istediği tabağı hazırlayan yarışmacılar, hem lezzet hem de sunum açısından değerlendirmeye alındı. İkinci etapta ise teknik becerilerin öne çıktığı bir mücadele yaşandı.
Şeflerin değerlendirmesinin ardından haftanın eleme sonucu açıklandı. Buse, MasterChef Türkiye macerasını noktalayan isim oldu.
MASTERCHEF'TE İLK ETAPTA MANDALİNA İLE YARATICILIK MÜCADELESİ
Eleme gecesinin ilk turunda yarışmacılardan mandalinayı merkeze alan yaratıcı ve dengeli bir tabak hazırlamaları istendi. Nurten, Ayşe, Nilay, Buse, Hasan Alp, Şadi, Enes ve Kübra, verilen süre içinde mandalinanın lezzetini öne çıkarmak için tezgah başına geçti.