Mercan Köşk'te hesaplaşma zamanı! Cemre hayatının kararını verecek
Mercan Köşk’ün 7. bölümünde Aras ve Toprak, Cemre yüzünden karşı karşıya gelirken gerilim tırmanıyor. Babasının katiliyle yüzleşen Cemre, Toprak’la yaşayacağı hesaplaşmanın ardından hayatının en önemli kararını verecek.
Portakal bahçelerinden yükselen intikam ve imkânsız bir aşk hikâyesi... Mercan Köşk, yeni bölümüyle cumartesi akşamı ekranlara gelecek.
7. BÖLÜM
Cemre, Toprak'ın Tarsus'ta olduğunu öğrenince gitmekten vazgeçer; Aras'la birlikte Toprak'ın peşine düşer. Selçuk, Eslem'in "çocuğun babasının Toprak olduğu" yalanını öğrenince kritik bir hamle yapar.
Gülcan, karşılaştığı gerçekle hayatını değiştirecek bir dönüm noktasına gelir. Esved için ise yolun sonu görünmektedir. Aras ve Toprak nihayet karşı karşıya gelirken Cemre yüzünden aralarındaki gerilim zirveye tırmanır.