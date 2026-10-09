Mercan Köşk'te ayrılık rüzgarları! Cemre'nin kararı Aras'ı sarsacak

Cemre'nin veda kararı Aras'ı sarsacak. (Foto: ATV)

6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aras, yeni hisseleriyle limanın yönetim kurulunun başına geçse de Esved'in beklenmedik hamlesi, zaferin o kadar da kolay gelmeyeceğini gösterir. Cemre, Toprak'ın Kıbrıs'ta kendisini Aras'la birlikte gördüğünü öğrendiğinde Tarsus'taki vaktinin dolduğuna inanır ve gitmeye karar verir. Ancak Aras için bu veda kolay olmayacaktır.