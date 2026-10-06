-°C
CANLI YAYIN

A.B.İ.’de Doğan’ın dönüşüyle Saruhan’la mücadelede yeni dönem

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
A.B.İ.’de Doğan’ın dönüşüyle Saruhan’la mücadelede yeni dönem

A.B.İ.’nin 23. bölümünde Doğan’ın hayatta olduğunun ortaya çıkması, Hancıoğlu ailesine büyük bir kavuşma yaşatırken Saruhan’la mücadelesinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Ailesini ve sevdiklerini korumak için harekete geçen Doğan, Saruhan’ın eline geçen telefonla birlikte değişen dengeler karşısında zorlu bir mücadeleye giriyor. A.B.İ., yeni bölümüyle bu akşam ATV’de.

Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i aynı projede buluşturan A.B.İ., yeni bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Diren Polatoğulları. (Foto: ATV)Diren Polatoğulları. (Foto: ATV)

23. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğan'ın hayatta olduğunun ortaya çıkması, Hancıoğlu ailesine büyük bir kavuşma yaşatırken Saruhan'la mücadelesinde de yeni bir dönemi başlatır.

Ailesini güvene almak için harekete geçen Doğan, ellerinden alınanları geri kazanmak ve Saruhan'a yaptıklarının hesabını sormak için cesur bir hamle yapar.

Bergüzar Korel. (Foto: ATV)Bergüzar Korel. (Foto: ATV)

DOĞAN'IN HAYATTA OLDUĞU ORTAYA ÇIKIYOR

Doğan'ı hiç beklemediği bir masada karşısında bulan Saruhan'ın öfkesi daha da büyür. Leyla, sakladığı gerçeklerin ağırlığı altında hem görevini hem de Doğan'ı korumaya çalışırken Saruhan'ın eline geçen bir telefon bütün dengeleri değiştirir.

A.B.İ. 23. BÖLÜM SON FRAGMANI

Rüya da öğrendikleriyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Çevresinde kurulan oyunun farkına varan Saruhan, hiçbir şey belli etmeden karşı hamlesini hazırlamaya başlar.

(Foto: ATV)(Foto: ATV)

Geçmişin sırları açığa çıkarken Doğan ve Leyla için birlikte mücadele etmenin yolu açılır.

Ancak Saruhan'ın hedefinde artık yalnızca Doğan değil, bütün sevdikleri vardır. Aşkın, aile bağlarının ve intikamın iç içe geçtiği son hesaplaşmada Doğan, sevdiklerini kurtarmak ve bu savaşa son vermek için her şeyi göze alır.

A.B.İ.’de Doğan’ın dönüşüyle Saruhan’la mücadelede yeni dönem - 1

Oyuncular : Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Bergüzar Korel (Leyla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Mustafa Üstündağ (Saruhan), Toprak Sağlam (Altın), Saadet Işıl Aksoy (Rüya), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Mert Demirci (Sefa), Hilmi Özçelik (Adnan), Ali Mert Yavuzcan (Nihat), Çağdaş Çelik (Ferman), Baran Ayhan, Oğulcan İnan (Yaşar), Suat Karauşta, Damla Çolak (Naz)

MasterChef’te son tabaklar hazırlandı! 4 Ekim’de elenen isim açıklandı
Sonraki Haber
MasterChef’te son tabaklar hazırlandı! 4 Ekim’de elenen isim açıklandı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın