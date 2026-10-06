Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i aynı projede buluşturan A.B.İ., yeni bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Ailesini güvene almak için harekete geçen Doğan, ellerinden alınanları geri kazanmak ve Saruhan'a yaptıklarının hesabını sormak için cesur bir hamle yapar.

Doğan'ın hayatta olduğunun ortaya çıkması, Hancıoğlu ailesine büyük bir kavuşma yaşatırken Saruhan'la mücadelesinde de yeni bir dönemi başlatır.

Bergüzar Korel. (Foto: ATV)

DOĞAN'IN HAYATTA OLDUĞU ORTAYA ÇIKIYOR

Doğan'ı hiç beklemediği bir masada karşısında bulan Saruhan'ın öfkesi daha da büyür. Leyla, sakladığı gerçeklerin ağırlığı altında hem görevini hem de Doğan'ı korumaya çalışırken Saruhan'ın eline geçen bir telefon bütün dengeleri değiştirir.

Rüya da öğrendikleriyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Çevresinde kurulan oyunun farkına varan Saruhan, hiçbir şey belli etmeden karşı hamlesini hazırlamaya başlar.