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Taşacak Bu Deniz ekranlara dönüyor! 32. bölümün yayın tarihi belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Taşacak Bu Deniz ekranlara dönüyor! 32. bölümün yayın tarihi belli oldu

Taşacak Bu Deniz dizisinin ikinci sezonunu bekleyen izleyiciler için geri sayım sürüyor. TRT 1’in sevilen yapımında gözler 32. bölüme çevrildi. 2 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de yayınlanması beklenen yeni bölümde Adil, Esme ve Eleni’yi zorlu gelişmeler bekliyor

Taşacak Bu Deniz, ikinci sezonuyla TRT 1 ekranlarına dönmeye hazırlanıyor. İlk sezonu 31. bölümle sona eren dizinin yeni bölümünde Adil, Esme ve Eleni'nin hikayesi kaldığı yerden devam edecek.

(TRT 1)(TRT 1)

TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Taşacak Bu Deniz, 2. sezonuyla 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Kanalın yayın akışında da yer alan dizi, yeni sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

İlk sezonu 5 Haziran 2026'da yayınlanan 31. bölümle sona eren yapım, 32. bölümle hikayesini sürdürecek. Yeni bölümde Adil, Esme ve Eleni'yi bekleyen gelişmelerin yanı sıra Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki mücadele de devam edecek.

(TRT 1)(TRT 1)

TAŞACAK BU DENİZ 32. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sezon finalinde yaşananlar, yeni bölümdeki gelişmelerin de temelini oluşturuyor. Esme, Adil ve Eleni'nin çevresinde şekillenen olaylar, iki aile arasındaki mücadeleyi daha da karmaşık hale getiriyor.

TRT 1'in yayımladığı 32. bölüm özetine göre Timur Volkov'un kurduğu tehlikeli oyun, Adil'i hayatının en zor kararlarından biriyle karşı karşıya bırakıyor. Esme, Eleni ve Fadime ise üzerlerine gelen tırların önünde kalırken Furtuna ailesi de denizde ölüm tehlikesiyle yüzleşiyor.

(TRT 1)(TRT 1)

Yeni bölümde Adil'in ailesini korumak için atacağı adımlar, Timur'la arasındaki mücadeleyi farklı bir noktaya taşıyacak. Hapishanedeki Şerif Furtuna'nın planları da olayların seyrini etkileyecek. Esme ve Adil'in birbirlerinden vazgeçmemek için vereceği mücadele, yeni sezonun öne çıkan konuları arasında yer alacak.

(TRT 1)(TRT 1)

TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Dizinin ilk sezon finalinde Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki hesaplaşma ön plana çıktı. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen Esme, Adil ve Eleni için geçmişte yaşananların hesabını sorma zamanı geldi.

Koçari Konağı'nda düzenlenen kına gecesi, saklanan sırların açığa çıktığı büyük bir yüzleşmeye dönüştü. Furtuna ailesi de geçmişteki eylemlerinin sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı.

(TRT 1)(TRT 1)

Düğün günü geldiğinde Esme ve Adil, yıllardır hayalini kurdukları mutluluğa yaklaşmıştı. Ancak her şeyin yoluna girdiği düşünülen anda yaşanan gelişmeler, karakterleri yeni bir sınavın eşiğine getirdi. Sezon finalinde oluşan belirsizlik, ikinci sezon için merakı artırdı.

(TRT 1)(TRT 1)

TAŞACAK BU DENİZ YENİ OYUNCULARI KİM?

Taşacak Bu Deniz'in ikinci sezonunda kadroya yeni isimler de katılıyor. Paylaşılan oyuncu bilgilerine göre Ayla Baki, Buse Sinem İren ve Ali Önsöz dizinin yeni sezonunda izleyici karşısına çıkacak.

Yeni oyuncuların canlandıracağı karakterler şöyle:

  • Ayla Baki: Emriye Varoğlu
  • Buse Sinem İren: Huriye Varoğlu
  • Ali Önsöz: Cengiz Volkov

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