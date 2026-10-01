Taşacak Bu Deniz, ikinci sezonuyla TRT 1 ekranlarına dönmeye hazırlanıyor. İlk sezonu 31. bölümle sona eren dizinin yeni bölümünde Adil, Esme ve Eleni'nin hikayesi kaldığı yerden devam edecek.

İlk sezonu 5 Haziran 2026'da yayınlanan 31. bölümle sona eren yapım, 32. bölümle hikayesini sürdürecek. Yeni bölümde Adil, Esme ve Eleni'yi bekleyen gelişmelerin yanı sıra Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki mücadele de devam edecek.

Taşacak Bu Deniz, 2. sezonuyla 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Kanalın yayın akışında da yer alan dizi, yeni sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

(TRT 1)

TAŞACAK BU DENİZ 32. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sezon finalinde yaşananlar, yeni bölümdeki gelişmelerin de temelini oluşturuyor. Esme, Adil ve Eleni'nin çevresinde şekillenen olaylar, iki aile arasındaki mücadeleyi daha da karmaşık hale getiriyor.

TRT 1'in yayımladığı 32. bölüm özetine göre Timur Volkov'un kurduğu tehlikeli oyun, Adil'i hayatının en zor kararlarından biriyle karşı karşıya bırakıyor. Esme, Eleni ve Fadime ise üzerlerine gelen tırların önünde kalırken Furtuna ailesi de denizde ölüm tehlikesiyle yüzleşiyor.