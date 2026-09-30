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MasterChef'te çiğ köfte yarışı nefes kesti! Mavi takım kaptanı belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MasterChef'te çiğ köfte yarışı nefes kesti! Mavi takım kaptanı belli oldu

MasterChef Türkiye’de 29 Eylül Salı akşamı kaptanlık heyecanı yaşandı. Şeflerin çiğ köfte istediği oyunda yarışmacılar 45 dakika boyunca en iyi tabağı hazırlamak için yarıştı. Gecenin sonunda mavi takım kaptanlığını Eyyüp Can aldı ve kırmızı takım kaptanını seçti.

MasterChef Türkiye 2026'da haftanın kaptanlık mücadelesi 29 Eylül Salı akşamı ekranlara geldi. Yeni bölümde yarışmacılar, mavi takımın kaptanı olabilmek için tezgah başına geçti. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirdiği oyunda yarışmacılardan çiğ köfte hazırlamaları istendi. Verilen sürenin ardından şefler hazırlanan tabakları tek tek değerlendirdi.

MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan isim Eyyüp Can oldu. (TV8)MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan isim Eyyüp Can oldu. (TV8)

MASTERCHEF 29 EYLÜL MAVİ TAKIM KAPTANI EYYÜP CAN OLDU

Kaptanlık oyununda rakiplerini geride bırakan Eyyüp Can, mavi takımın başına geçme hakkını kazandı. Kaptanlığın ardından gecenin bir diğer önemli gelişmesi de kırmızı takım kaptanının belirlenmesi oldu.

Eyyüp Can, kaptanlık zaferinin ardından Nurten'i rakip kaptan seçti. (TV8)Eyyüp Can, kaptanlık zaferinin ardından Nurten'i rakip kaptan seçti. (TV8)

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Eyyüp Can'ın kaptanlığındaki mavi takımın karşısında mücadele edecek kırmızı takımın kaptanı ise Nurten oldu. Böylece haftanın takım mücadelesinde iki kaptan da belli oldu. Yarışmacılar, kaptanların seçimleriyle birlikte yeni haftanın takım dağılımını oluşturdu.

MasterChef'te kaptanların ardından haftanın takım kadroları da netleşti.MasterChef'te kaptanların ardından haftanın takım kadroları da netleşti.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU

Kaptanlık oyununun ardından Eyyüp Can ve Nurten'in takımlarındaki yarışmacılar da belli oldu. Haftanın takım kadroları şöyle:

Mavi Takım

  • Eyyüp Can – Kaptan
  • Bahar
  • Armağan
  • Tolğa
  • Burçin
  • Enes
  • Hasan Alp
  • Şiringül
  • Buse
  • Şadi

MasterChef'te kaptanlık oyununun ardından yeni takım dengesi oluştu.MasterChef'te kaptanlık oyununun ardından yeni takım dengesi oluştu.

Kırmızı Takım

  • Nurten – Kaptan
  • Muhammed
  • Şükran
  • Batuhan
  • Emre
  • Nilay
  • Tolgahan
  • Ayşe

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