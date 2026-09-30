Kaptanlık oyununda rakiplerini geride bırakan Eyyüp Can, mavi takımın başına geçme hakkını kazandı. Kaptanlığın ardından gecenin bir diğer önemli gelişmesi de kırmızı takım kaptanının belirlenmesi oldu.

Eyyüp Can, kaptanlık zaferinin ardından Nurten'i rakip kaptan seçti. (TV8)

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Eyyüp Can'ın kaptanlığındaki mavi takımın karşısında mücadele edecek kırmızı takımın kaptanı ise Nurten oldu. Böylece haftanın takım mücadelesinde iki kaptan da belli oldu. Yarışmacılar, kaptanların seçimleriyle birlikte yeni haftanın takım dağılımını oluşturdu.