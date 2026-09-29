Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", gerilimin giderek yükseldiği yeni bölümüyle bu akşam ATV'de izleyiciyle buluşuyor. Leyla'nın evlilik teklifini kabul etmesinin ardındaki gerçek ortaya çıkmak üzereyken Doğan'ın "Murat" kimliğiyle attığı adımlar ve Saruhan'ın büyük sevkiyat hazırlığı, dengeleri tamamen değiştiriyor.

Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı A.B.İ., yeni bölümüyle bu akşam ATV'de izleyiciyle buluşuyor. Gerilimin giderek yükseldiği bölümde Leyla, Doğan ve Saruhan arasında yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

Leyla, Doğan'a karşı hislerini gizleyemiyor. (Foto: ATV) LEYLA HİSLERİNİ GİZLEYEMİYOR Saruhan'ın evlilik teklifini kabul eden Leyla'nın bu kararının ardında başka bir neden olduğundan emin olan Doğan, gerçeği öğrenmek için harekete geçer. Leyla ise Saruhan'ın yanında kalabilmek için ödediği bedeller ağırlaşırken Doğan'a karşı hislerini gizlemekte zorlanır.

HEYECAN DOLU BÖLÜM BU AKŞAM ATV'DE Saruhan, limanda kendisine karşı yapılan beklenmedik hamlenin ardından düşmanının peşine düşerken önemli bir sevkiyatın hazırlıklarına başlar. Saruhan'ın gerçek yüzünü görmeye başlayan Sinan ise ailesinin kaybettiklerini geri almak için mücadele etmeye kararlıdır.