Altı Üstü İstanbul'un yayın tarihi değişti! İşte 28 Eylül atv yayın akışı
28 Eylül Pazartesi akşamı ekran başına geçecek Altı Üstü İstanbul izleyicisini bu kez farklı bir yayın akışı bekliyor. Dizinin yeni bölümü Türkiye-İtalya maçı nedeniyle ertelendi. atv, 20.00-20.45 saatleri arasında özel bölüm yayınlayacak.
Pazartesi akşamlarının sevilen yapımlarından Altı Üstü İstanbul için bu hafta yayın akışında değişiklik yapıldı. atv'nin 28 Eylül Pazartesi tarihli programına göre dizinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.
ALTI ÜSTÜ İSTANBUL BU AKŞAM VAR MI?
Altı Üstü İstanbul, 28 Eylül Pazartesi akşamı tamamen ekrandan çekilmeyecek. Ancak izleyici dizinin yeni bölümünü izleyemeyecek. atv yayın akışında saat 20.00-20.45 arasında dizinin 45 dakikalık özel bölümü yer alıyor.
ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'UN YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK?
ATV yayın akışında saat 20.00-20.45 arasında dizinin 45 dakikalık özel bölümü yer alıyor. Bu bölümün ardından saat 20.45'te Milli Maça Doğru programı başlayacak. Türkiye-İtalya karşılaşması ise saat 21.45'te canlı olarak yayınlanacak.
Gece yarısında da Altı Üstü İstanbul ekranlarda olacak. Dizinin 15. bölümü saat 00.00'da tekrar yayınlanacak.