Altı Üstü İstanbul'un son bölümünde yıllardır gizli kalan aile sırları birer birer ortaya çıktı. Bölümün en dikkat çeken gelişmelerinden biri Melek'in Naz'ın ikiz kardeşi olduğunu öğrenmesi oldu. Yıllarca kendisinden saklanan bu gerçekle yüzleşen Melek, geçmişine dair bildiklerinin aslında eksik olduğunu fark etti. Bununla birlikte, yıllardır öldü bildiği babasının da Soner olduğunu öğrenmesi Melek için ikinci büyük şok oldu.

Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte Melek, annesi Fahriye ile de karşı karşıya geldi. Fahriye, yıllar boyunca yaşananları Melek'i Hikmet'ten korumak için sakladığını anlattı. Ancak annesinin açıklamaları, Melek'in yaşadığı kırgınlığı ve öfkeyi dindirmeye yetmedi. Soner'in Melek'i kurtarmak için havuza atlaması ve Melek'in ona "babacım" diye seslenmesi ise Naz'ın da ailedeki gerçekleri öğrenmesine neden oldu. Böylece uzun süredir saklanan bağlar artık gizli olmaktan çıktı.

ATV'de 21.45'te başlayacak Türkiye-İtalya maçı öncesi yayın akışı değişti.

Bu gelişmeler Hikmet cephesinde de büyük bir öfkeye yol açtı. Fahriye'nin kendisinden bir torun daha sakladığını öğrenen Hikmet, yaşananların hesabını sormaya başladı. Hikmet'in Fahriye üzerindeki baskısı artarken Ziyankar'daki mahalleli de Fahriye'yi yalnız bırakmadı. Emir ve Tarık'ın hazırladığı plan sayesinde Fahriye, Hikmet'in elinden kurtarıldı. Öte yandan Naz, yıllar boyunca gerçeklerin kendisinden saklanması nedeniyle annesine karşı yaşadığı kırgınlığı aşmakta zorlandı.

Bölümde yalnızca aile sırları değil, Esra'nın ölümüyle ilgili soru işaretleri de yeniden gündeme geldi. Hasan'ın Uzay'a annesinin aslında hayatta olabileceğini söylemesi, Galip'in kurduğu planla ilgili taşları yerinden oynattı. Bunun üzerine Uzay, annesinin izini sürmeye başladı ve kolyesinden yola çıkarak gerçeğe ulaşmaya çalıştı. Ancak yaptığı araştırma, onu beklemediği büyük bir tehlikenin içine sürükledi.