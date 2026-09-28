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Altı Üstü İstanbul'un yayın tarihi değişti! İşte 28 Eylül atv yayın akışı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Altı Üstü İstanbul'un yayın tarihi değişti! İşte 28 Eylül atv yayın akışı

28 Eylül Pazartesi akşamı ekran başına geçecek Altı Üstü İstanbul izleyicisini bu kez farklı bir yayın akışı bekliyor. Dizinin yeni bölümü Türkiye-İtalya maçı nedeniyle ertelendi. atv, 20.00-20.45 saatleri arasında özel bölüm yayınlayacak.

Pazartesi akşamlarının sevilen yapımlarından Altı Üstü İstanbul için bu hafta yayın akışında değişiklik yapıldı. atv'nin 28 Eylül Pazartesi tarihli programına göre dizinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.

ATV'nin yayın akışı değişirken Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü ekrana gelmeyecek (atv)ATV'nin yayın akışı değişirken Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü ekrana gelmeyecek (atv)

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL BU AKŞAM VAR MI?

Altı Üstü İstanbul, 28 Eylül Pazartesi akşamı tamamen ekrandan çekilmeyecek. Ancak izleyici dizinin yeni bölümünü izleyemeyecek. atv yayın akışında saat 20.00-20.45 arasında dizinin 45 dakikalık özel bölümü yer alıyor.

Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü Türkiye-İtalya maçı nedeniyle yayınlanmayacak. (atv)Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü Türkiye-İtalya maçı nedeniyle yayınlanmayacak. (atv)

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'UN YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK?

ATV yayın akışında saat 20.00-20.45 arasında dizinin 45 dakikalık özel bölümü yer alıyor. Bu bölümün ardından saat 20.45'te Milli Maça Doğru programı başlayacak. Türkiye-İtalya karşılaşması ise saat 21.45'te canlı olarak yayınlanacak.

Gece yarısında da Altı Üstü İstanbul ekranlarda olacak. Dizinin 15. bölümü saat 00.00'da tekrar yayınlanacak.

Dizinin yeni bölümü ertelendi, 28 Eylül akşamında özel bölüm yayınlanacak.Dizinin yeni bölümü ertelendi, 28 Eylül akşamında özel bölüm yayınlanacak.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altı Üstü İstanbul'un son bölümünde yıllardır gizli kalan aile sırları birer birer ortaya çıktı. Bölümün en dikkat çeken gelişmelerinden biri Melek'in Naz'ın ikiz kardeşi olduğunu öğrenmesi oldu. Yıllarca kendisinden saklanan bu gerçekle yüzleşen Melek, geçmişine dair bildiklerinin aslında eksik olduğunu fark etti. Bununla birlikte, yıllardır öldü bildiği babasının da Soner olduğunu öğrenmesi Melek için ikinci büyük şok oldu.

Altı Üstü İstanbul'un ardından saat 20.45'te Milli Maça Doğru başlayacak.Altı Üstü İstanbul'un ardından saat 20.45'te Milli Maça Doğru başlayacak.

Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte Melek, annesi Fahriye ile de karşı karşıya geldi. Fahriye, yıllar boyunca yaşananları Melek'i Hikmet'ten korumak için sakladığını anlattı. Ancak annesinin açıklamaları, Melek'in yaşadığı kırgınlığı ve öfkeyi dindirmeye yetmedi. Soner'in Melek'i kurtarmak için havuza atlaması ve Melek'in ona "babacım" diye seslenmesi ise Naz'ın da ailedeki gerçekleri öğrenmesine neden oldu. Böylece uzun süredir saklanan bağlar artık gizli olmaktan çıktı.

ATV'de 21.45'te başlayacak Türkiye-İtalya maçı öncesi yayın akışı değişti.ATV'de 21.45'te başlayacak Türkiye-İtalya maçı öncesi yayın akışı değişti.

Bu gelişmeler Hikmet cephesinde de büyük bir öfkeye yol açtı. Fahriye'nin kendisinden bir torun daha sakladığını öğrenen Hikmet, yaşananların hesabını sormaya başladı. Hikmet'in Fahriye üzerindeki baskısı artarken Ziyankar'daki mahalleli de Fahriye'yi yalnız bırakmadı. Emir ve Tarık'ın hazırladığı plan sayesinde Fahriye, Hikmet'in elinden kurtarıldı. Öte yandan Naz, yıllar boyunca gerçeklerin kendisinden saklanması nedeniyle annesine karşı yaşadığı kırgınlığı aşmakta zorlandı.

Bölümde yalnızca aile sırları değil, Esra'nın ölümüyle ilgili soru işaretleri de yeniden gündeme geldi. Hasan'ın Uzay'a annesinin aslında hayatta olabileceğini söylemesi, Galip'in kurduğu planla ilgili taşları yerinden oynattı. Bunun üzerine Uzay, annesinin izini sürmeye başladı ve kolyesinden yola çıkarak gerçeğe ulaşmaya çalıştı. Ancak yaptığı araştırma, onu beklemediği büyük bir tehlikenin içine sürükledi.

Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü için 12 Ekim tarihi gündeme geldi.Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü için 12 Ekim tarihi gündeme geldi.

Bölüm finalinde ise gerilim iyice yükseldi. Emir ve Uzay silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. İkilinin nereye götürüldüğü ve başlarına ne geleceği merak konusu olurken, Galip ve Bayram'ın evlerine gönderilen siyah çelenkler de yaşananların boyutunu gözler önüne serdi. Tam bu sırada Hikmet'in iki babayı karşısına alarak izlettiği video, bölümün en çarpıcı anlarından biri oldu. Videoda Emir ve Uzay'ın yan yana kazılmış mezarlara baygın halde atıldığı ve üzerlerine toprak döküldüğü görüldü.

Yaşananların ardından Emir ve Uzay kurtulabilecek mi, Hikmet'in planı ne olacak ve ortaya çıkan aile sırları dengeleri nasıl değiştirecek? soruları yeni bölüm öncesinde izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı.

ATV'de yayın akışı değişti, Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü ertelendi. (AA)ATV'de yayın akışı değişti, Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü ertelendi. (AA)

28 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Mercan Köşk 4. Bölüm
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Altı Üstü İstanbul - Özel
20.45 - Milli Maça Doğru
21.45 - Türkiye - İtalya
00.00 - Altı Üstü İstanbul 15. Bölüm

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