MasterChef'te haftanın elemesi sona erdi! Dana şaşırma tabağı kaderi belirledi
MasterChef Türkiye’de haftanın eleme heyecanı sona erdi. 27 Eylül Pazar akşamı yayınlanan bölümde sekiz yarışmacı elenmemek için mutfağa girdi. Zencefilli yaratıcı tabakların ardından son dört isim Mehmet Şef’in dana şaşırma tabağını yaptı.
MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi 27 Eylül Pazar akşamı ekranlara geldi. Yarışmanın yeni bölümünde eleme potasında bulunan sekiz isim, bir hafta daha yarışmada kalabilmek için iki aşamalı oyunda karşı karşıya geldi. Muhammed, Armağan, Nilay, Ayşe, Eyüp Can, Hasan Alp, Enes ve Recep, gecenin ilk etabında zencefil kullanarak yaratıcı tabak hazırladı.
İLK ETAPTA HANGİ YARIŞMACILAR ETABI GEÇTİ?
Eleme gecesinin ilk turunda yarışmacılara zencefil verildi. Kuru, toz ve taze zencefili kullanmaları istenen yarışmacılar, kendilerine verilen 45 dakikalık sürede yaratıcı tabaklarını hazırladı. Süre dolduktan sonra tabaklar şeflerin beğenisine sunuldu. Tadım ve değerlendirmelerin ardından ilk etabı geçen dört isim belli oldu.
İlk turu geçerek eleme potasından çıkan yarışmacılar:
- Muhammed
- Armağan
- Nilay
- Ayşe
SON DÖRT YARIŞMACI FİNAL ETABINDA KARŞILAŞTI
İlk turda elemeden kurtulamayan Eyüp Can, Hasan Alp, Enes ve Recep için mücadele ikinci etapta devam etti. Bu kez yarışmacıların karşısına Mehmet Şef'in imza tabağı çıktı. Dört isim, dana şaşırma tabağını 45 dakika içinde hazırlayarak şeflerin değerlendirmesine sundu.