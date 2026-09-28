İkinci etapta amaç yalnızca lezzetli bir tabak hazırlamak değildi. Yarışmacıların hazırladığı yemekler, Mehmet Şef'in tabağına ne kadar yaklaştıkları üzerinden de değerlendirildi.

MasterChef’te haftanın eleme gecesinde Recep yarışmaya veda etti.MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle yarışmaya veda eden isim Recep oldu. Recep, Mehmet Şef'in dana şaşırma tabağına en az yaklaşan yarışmacı olarak MasterChef Türkiye'ye veda etti. Böylece eleme gecesinin ardından yarışmada bir isim daha eksilmiş oldu.

Bu haftaki elemenin ardından yarışmaya yeni bir yarışmacının dahil olmayacağı da belirtildi.