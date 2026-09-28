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MasterChef'te haftanın elemesi sona erdi! Dana şaşırma tabağı kaderi belirledi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MasterChef'te haftanın elemesi sona erdi! Dana şaşırma tabağı kaderi belirledi

MasterChef Türkiye’de haftanın eleme heyecanı sona erdi. 27 Eylül Pazar akşamı yayınlanan bölümde sekiz yarışmacı elenmemek için mutfağa girdi. Zencefilli yaratıcı tabakların ardından son dört isim Mehmet Şef’in dana şaşırma tabağını yaptı.

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi 27 Eylül Pazar akşamı ekranlara geldi. Yarışmanın yeni bölümünde eleme potasında bulunan sekiz isim, bir hafta daha yarışmada kalabilmek için iki aşamalı oyunda karşı karşıya geldi. Muhammed, Armağan, Nilay, Ayşe, Eyüp Can, Hasan Alp, Enes ve Recep, gecenin ilk etabında zencefil kullanarak yaratıcı tabak hazırladı.

Yarışmacılar ilk etapta zencefil kullanarak yaratıcı tabaklar hazırladı. (TV8)Yarışmacılar ilk etapta zencefil kullanarak yaratıcı tabaklar hazırladı. (TV8)

İLK ETAPTA HANGİ YARIŞMACILAR ETABI GEÇTİ?

Eleme gecesinin ilk turunda yarışmacılara zencefil verildi. Kuru, toz ve taze zencefili kullanmaları istenen yarışmacılar, kendilerine verilen 45 dakikalık sürede yaratıcı tabaklarını hazırladı. Süre dolduktan sonra tabaklar şeflerin beğenisine sunuldu. Tadım ve değerlendirmelerin ardından ilk etabı geçen dört isim belli oldu.

İlk turu geçerek eleme potasından çıkan yarışmacılar:

  • Muhammed
  • Armağan
  • Nilay
  • Ayşe

Eleme gecesinde Eyüp Can, Hasan Alp, Enes ve Recep final etabına kaldı.Eleme gecesinde Eyüp Can, Hasan Alp, Enes ve Recep final etabına kaldı.

SON DÖRT YARIŞMACI FİNAL ETABINDA KARŞILAŞTI

İlk turda elemeden kurtulamayan Eyüp Can, Hasan Alp, Enes ve Recep için mücadele ikinci etapta devam etti. Bu kez yarışmacıların karşısına Mehmet Şef'in imza tabağı çıktı. Dört isim, dana şaşırma tabağını 45 dakika içinde hazırlayarak şeflerin değerlendirmesine sundu.

MasterChef’te ikinci etapta dana şaşırma tabağı için mücadele edildi. (TV8)MasterChef’te ikinci etapta dana şaşırma tabağı için mücadele edildi. (TV8)

İkinci etapta amaç yalnızca lezzetli bir tabak hazırlamak değildi. Yarışmacıların hazırladığı yemekler, Mehmet Şef'in tabağına ne kadar yaklaştıkları üzerinden de değerlendirildi.

MasterChef’te haftanın eleme gecesinde Recep yarışmaya veda etti.MasterChef’te haftanın eleme gecesinde Recep yarışmaya veda etti.MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle yarışmaya veda eden isim Recep oldu. Recep, Mehmet Şef'in dana şaşırma tabağına en az yaklaşan yarışmacı olarak MasterChef Türkiye'ye veda etti. Böylece eleme gecesinin ardından yarışmada bir isim daha eksilmiş oldu.

Bu haftaki elemenin ardından yarışmaya yeni bir yarışmacının dahil olmayacağı da belirtildi.

MasterChef’te zencefilli yaratıcı tabakların ardından dört isim potadan çıktı.MasterChef’te zencefilli yaratıcı tabakların ardından dört isim potadan çıktı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

27 Eylül Pazar akşamı gerçekleşen eleme öncesinde potada sekiz yarışmacı bulunuyordu.

  • Recep
  • Armağan
  • Eyyüp Can
  • Nilay
  • Enes
  • Hasan Alp
  • Muhammed
  • Ayşe

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