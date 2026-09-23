MasterChef Türkiye 2026'da yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu geride kaldı. 22 Eylül Salı akşamı ekrana gelen bölümde Mavi Takım ile Kırmızı Takım, şeflerin belirlediği acılı yemekler konseptinde karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda kazanan taraf Mavi Takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı Takım ise bu kez bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi.

Yarışmacılar yemekleri 45 dakikada tamamladı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım Mavi Takım oldu. Böylece Kırmızı Takım, gecenin devamında bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması için yeniden mücadele etti.

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım dokunulmazlığı için Mavi Takım ve Kırmızı Takım tezgah başına geçti. Şefler yarışmacılardan farklı ülkelerin mutfaklarından acılı yemekler hazırlamalarını istedi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları, bu kez bireysel olarak hünerlerini sergiledi. Şeflerin bu turdaki yemeği ise islim kebabı oldu. Yarışmacılara verilen süre 30 dakikaydı. Sürenin sonunda hazırlanan tabaklar şefler tarafından değerlendirildi. Finale kalan isimler Burçin ve Enes oldu.

Son değerlendirmede öne çıkan isim Burçin oldu. Böylece Burçin, haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını kazanarak eleme adayı belirleme hakkını elde etti.