-°C
CANLI YAYIN

MasterChef'te şefler acılı yemekleri değerlendirdi! Dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
MasterChef'te şefler acılı yemekleri değerlendirdi! Dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu

MasterChef Türkiye’de 22 Eylül Salı akşamı haftanın ilk eleme adayları belli oldu. Acılı yemekler konseptinde oynanan dokunulmazlığı Mavi Takım kazanırken, bireysel dokunulmazlığı alan Burçin’in seçtiği Recep ile takım oylamasından çıkan Armağan potaya girdi.

MasterChef Türkiye 2026'da yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu geride kaldı. 22 Eylül Salı akşamı ekrana gelen bölümde Mavi Takım ile Kırmızı Takım, şeflerin belirlediği acılı yemekler konseptinde karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda kazanan taraf Mavi Takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı Takım ise bu kez bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi.

MasterChef'te şefler acılı yemekleri değerlendirdi! Dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu - 1

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım dokunulmazlığı için Mavi Takım ve Kırmızı Takım tezgah başına geçti. Şefler yarışmacılardan farklı ülkelerin mutfaklarından acılı yemekler hazırlamalarını istedi.

Gecenin menüsünde beyran çorbası, acılı atom, cajun karides, spicy ramen, isot kebabı, spagetti all'assassina, doro wat berbere tavuk güveci, rogan josh ve çikolatalı acı tart yer aldı.

Yarışmacılar yemekleri 45 dakikada tamamladı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım Mavi Takım oldu. Böylece Kırmızı Takım, gecenin devamında bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması için yeniden mücadele etti.

MasterChef'te şefler acılı yemekleri değerlendirdi! Dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu - 2

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları, bu kez bireysel olarak hünerlerini sergiledi. Şeflerin bu turdaki yemeği ise islim kebabı oldu. Yarışmacılara verilen süre 30 dakikaydı. Sürenin sonunda hazırlanan tabaklar şefler tarafından değerlendirildi. Finale kalan isimler Burçin ve Enes oldu.

Son değerlendirmede öne çıkan isim Burçin oldu. Böylece Burçin, haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını kazanarak eleme adayı belirleme hakkını elde etti.

MasterChef'te şefler acılı yemekleri değerlendirdi! Dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu - 3

BURÇİN KİMİ ELEME ADAYI GÖSTERDİ?

Gecenin en kritik anlarından biri bireysel dokunulmazlığı kazanan Burçin'in seçimiyle yaşandı. Burçin, eleme potasına göndermek için Recep'in adını verdi.

Böylece Recep, 22 Eylül Salı akşamında MasterChef Türkiye'nin haftalık eleme potasına giren ilk yarışmacısı oldu.

MasterChef'te şefler acılı yemekleri değerlendirdi! Dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu - 4

MASTERCHEF 22 EYLÜL İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

İlk adayın belirlenmesinin ardından sıra takım oylamasına geldi. Kırmızı Takım yarışmacıları, eleme potasına göndermek istedikleri isim için oy kullandı. Oylama sonucunda Armağan ikinci eleme adayı olarak belirlendi. Böylece gecenin sonunda MasterChef Türkiye'de eleme potasına giren isimler netleşti.

MasterChef 22 Eylül eleme adayları

Sıra
Eleme adayı
Belirlenme şekli
1. eleme adayı
Recep
Burçin'in seçimi
2. eleme adayı
Armağan
Takım oylaması

MasterChef’te gecenin kaderi belli oldu! Ördek pastilla tabağı damga vurdu
Sonraki Haber
MasterChef’te gecenin kaderi belli oldu! Ördek pastilla tabağı damga vurdu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın