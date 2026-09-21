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MasterChef’te gecenin kaderi belli oldu! Ördek pastilla tabağı damga vurdu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MasterChef’te gecenin kaderi belli oldu! Ördek pastilla tabağı damga vurdu

MasterChef Türkiye’de haftanın eleme gecesinde heyecan doruğa çıktı. Şeflerin karşısına çıkan yarışmacılar, ana kadroda kalmak için iki aşamalı mücadele verdi. İlk turu geçen isimler belli olurken, son turda Faruk ile Kübra kaldı.

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı 20 Eylül 2026 Pazar akşamı yaşandı. Ana kadroda kalmak isteyen yarışmacılar, şeflerin karşısında hünerlerini sergiledi. Eleme potasında yer alan 8 isim, gecenin ilk turunda verilen tabağı en başarılı şekilde hazırlamak için tezgah başına geçti.

Şiringül, Nurten, Şadi ve Tolgahan ilk turu başarıyla geçti.Şiringül, Nurten, Şadi ve Tolgahan ilk turu başarıyla geçti.

İLK TURDA HANGİ YARIŞMACILAR BAŞARILI OLDU?

Haftanın eleme potasında Şiringül, Tolgahan, Faruk, Şadi, Tolğa, Kübra, Nurten ve Ayşe yer aldı. Yarışmacılar ilk turda şeflerin verdiği tabağı hazırladı. Yapılan değerlendirmelerin ardından en başarılı dört isim belli oldu.

İlk turda yeni haftaya devam eden yarışmacılar şu şekilde sıralandı:

  • Şiringül
  • Nurten
  • Şadi
  • Tolgahan

Eleme gecesinde Şiringül ilk turda en başarılı isim olarak öne çıktı.Eleme gecesinde Şiringül ilk turda en başarılı isim olarak öne çıktı.

İlk turun en başarılı tabağı Şiringül'den geldi. Böylece Şiringül, eleme gecesinin ilk aşamasını başarıyla tamamlayarak yoluna devam etti. Nurten, Şadi ve Tolgahan da başarılı tabaklarıyla eleme tehlikesini atlattı.

Ayşe ve Tolğa, ikinci turdaki performanslarıyla yarışmaya devam etti.Ayşe ve Tolğa, ikinci turdaki performanslarıyla yarışmaya devam etti.

SON DÖRT YARIŞMACI TEZGAH BAŞINDA

İlk turun ardından geriye Ayşe, Faruk, Kübra ve Tolğa kaldı. Dört yarışmacı için artık hata yapma şansı çok daha azdı. Şefler, ikinci turda yarışmacılardan daha teknik ve dikkat gerektiren bir tabak hazırlamalarını istedi.

İkinci turda Mehmet Şef'in hazırlamalarını istediği yemek ördek pastilla oldu. Yarışmacılar, verilen süre içinde tabağın hem lezzetini hem de sunumunu en iyi şekilde ortaya koymaya çalıştı.

Ördek pastilla tabağında Ayşe en başarılı yarışmacı olarak seçildi.Ördek pastilla tabağında Ayşe en başarılı yarışmacı olarak seçildi.

ÖRDEK PASTİLLA TABAĞINDA KİM BAŞARILI OLDU?

İkinci turdaki mücadelede yarışmacılar bir kez daha şeflerin değerlendirmesine çıktı. Yapılan tadımın ardından gecenin ikinci turunda başarılı olan isimler açıklandı. Ayşe, ördek pastilla tabağıyla ikinci turun en başarılı yarışmacısı oldu. Böylece Ayşe de MasterChef macerasına devam etmeyi garantiledi.

İkinci sırada ise Tolğa yer aldı. Tolğa'nın da yeni haftaya kalmasıyla geriye yalnızca iki yarışmacı kaldı.

Şeflerin değerlendirmesi sonrası Faruk yarışmaya veda etti.Şeflerin değerlendirmesi sonrası Faruk yarışmaya veda etti.

MASTERCHEF'TE ELENEN İSİM KİM OLDU?

Eleme gecesinin son bölümünde Faruk ve Kübra karşı karşıya kaldı. İki yarışmacı için artık gecenin en kritik anları yaşanıyordu.

Şeflerin değerlendirmesinin ardından yarışmaya veda eden isim belli oldu. MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesinde Faruk, Kübra'ya karşı yarışmayı kaybederek MasterChef macerasına veda etti.

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