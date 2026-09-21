Ayşe ve Tolğa, ikinci turdaki performanslarıyla yarışmaya devam etti.

SON DÖRT YARIŞMACI TEZGAH BAŞINDA

İlk turun ardından geriye Ayşe, Faruk, Kübra ve Tolğa kaldı. Dört yarışmacı için artık hata yapma şansı çok daha azdı. Şefler, ikinci turda yarışmacılardan daha teknik ve dikkat gerektiren bir tabak hazırlamalarını istedi.

İkinci turda Mehmet Şef'in hazırlamalarını istediği yemek ördek pastilla oldu. Yarışmacılar, verilen süre içinde tabağın hem lezzetini hem de sunumunu en iyi şekilde ortaya koymaya çalıştı.