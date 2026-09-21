MasterChef’te gecenin kaderi belli oldu! Ördek pastilla tabağı damga vurdu
MasterChef Türkiye’de haftanın eleme gecesinde heyecan doruğa çıktı. Şeflerin karşısına çıkan yarışmacılar, ana kadroda kalmak için iki aşamalı mücadele verdi. İlk turu geçen isimler belli olurken, son turda Faruk ile Kübra kaldı.
MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı 20 Eylül 2026 Pazar akşamı yaşandı. Ana kadroda kalmak isteyen yarışmacılar, şeflerin karşısında hünerlerini sergiledi. Eleme potasında yer alan 8 isim, gecenin ilk turunda verilen tabağı en başarılı şekilde hazırlamak için tezgah başına geçti.
İLK TURDA HANGİ YARIŞMACILAR BAŞARILI OLDU?
Haftanın eleme potasında Şiringül, Tolgahan, Faruk, Şadi, Tolğa, Kübra, Nurten ve Ayşe yer aldı. Yarışmacılar ilk turda şeflerin verdiği tabağı hazırladı. Yapılan değerlendirmelerin ardından en başarılı dört isim belli oldu.
İlk turda yeni haftaya devam eden yarışmacılar şu şekilde sıralandı:
- Şiringül
- Nurten
- Şadi
- Tolgahan
İlk turun en başarılı tabağı Şiringül'den geldi. Böylece Şiringül, eleme gecesinin ilk aşamasını başarıyla tamamlayarak yoluna devam etti. Nurten, Şadi ve Tolgahan da başarılı tabaklarıyla eleme tehlikesini atlattı.