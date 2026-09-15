MasterChef’te profiterol oyununu kazandı! Gecenin sonunda sürpriz seçim
MasterChef Türkiye 2026’da kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin profiterol istediği gecede Armağan, rakiplerini geride bırakarak mavi takım kaptanı oldu. Armağan’ın kırmızı takım için seçtiği kaptan ise Bahar oldu.
MasterChef Türkiye 2026'da yeni haftanın takımları belli oldu. 14 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için mutfağa girdi. Kaptanlık oyununda bu kez profiterol hazırlayan yarışmacılar, şeflerin beğenisini kazanmak için mücadele etti.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de haftanın kaptanlık oyunu için yarışmacılar tezgah başına geçti. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, kaptanlık oyununun ilk etabında yarışmacılardan profiterol yapmalarını istedi.
Yarışmacılar, verilen 60 dakikalık sürede hazırlıklarını tamamladı. Sürenin bitmesiyle hazırlanan tatlılar şeflerin değerlendirmesine sunuldu.
Yapılan değerlendirme sonucunda gecenin başarılı ismi Armağan oldu. Armağan, böylece MasterChef Türkiye 2026'da haftanın mavi takım kaptanlığını kazandı.