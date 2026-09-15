Bahar, Armağan tarafından kırmızı takım kaptanı seçildi.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takım kaptanlığını kazanan Armağan'ın ardından gecenin bir diğer önemli kararı da belli oldu. Armağan, kırmızı takım kaptanı olarak Bahar'ı seçti. Böylece yeni haftada takımların başında Armağan ve Bahar yer aldı. Ardından iki kaptan, yarışmacılar arasından seçim yaparak haftanın takımlarını oluşturdu.