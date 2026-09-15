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MasterChef’te profiterol oyununu kazandı! Gecenin sonunda sürpriz seçim

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MasterChef’te profiterol oyununu kazandı! Gecenin sonunda sürpriz seçim

MasterChef Türkiye 2026’da kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin profiterol istediği gecede Armağan, rakiplerini geride bırakarak mavi takım kaptanı oldu. Armağan’ın kırmızı takım için seçtiği kaptan ise Bahar oldu.

MasterChef Türkiye 2026'da yeni haftanın takımları belli oldu. 14 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için mutfağa girdi. Kaptanlık oyununda bu kez profiterol hazırlayan yarışmacılar, şeflerin beğenisini kazanmak için mücadele etti.

MasterChef’te yeni haftanın takım kadroları belli oldu.MasterChef’te yeni haftanın takım kadroları belli oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın kaptanlık oyunu için yarışmacılar tezgah başına geçti. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, kaptanlık oyununun ilk etabında yarışmacılardan profiterol yapmalarını istedi.

Yarışmacılar, verilen 60 dakikalık sürede hazırlıklarını tamamladı. Sürenin bitmesiyle hazırlanan tatlılar şeflerin değerlendirmesine sunuldu.

MasterChef’te mavi takım kaptanlığını Armağan kazandı.MasterChef’te mavi takım kaptanlığını Armağan kazandı.

Yapılan değerlendirme sonucunda gecenin başarılı ismi Armağan oldu. Armağan, böylece MasterChef Türkiye 2026'da haftanın mavi takım kaptanlığını kazandı.

Bahar, Armağan tarafından kırmızı takım kaptanı seçildi.Bahar, Armağan tarafından kırmızı takım kaptanı seçildi.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takım kaptanlığını kazanan Armağan'ın ardından gecenin bir diğer önemli kararı da belli oldu. Armağan, kırmızı takım kaptanı olarak Bahar'ı seçti. Böylece yeni haftada takımların başında Armağan ve Bahar yer aldı. Ardından iki kaptan, yarışmacılar arasından seçim yaparak haftanın takımlarını oluşturdu.

Armağan, kaptanlık zaferinin ardından takımını kurmaya başladı.Armağan, kaptanlık zaferinin ardından takımını kurmaya başladı.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU

Kaptanların seçimleriyle birlikte MasterChef Türkiye 2026'da haftanın mavi ve kırmızı takımları da netleşti.

Mavi takım

Kaptan: Armağan

  • Muhammed
  • Nurten
  • Enes
  • Batuhan
  • Ayşe
  • Tolgahan
  • Şiringül
  • Recep
  • Emre Can

Bahar’ın kaptanlığındaki kırmızı takımın kadrosu belli oldu.Bahar’ın kaptanlığındaki kırmızı takımın kadrosu belli oldu.

Kırmızı takım

Kaptan: Bahar

  • Nilay
  • Şükran
  • Tolga
  • Hasanalp
  • Eyyüp Can
  • Burçin
  • Faruk
  • Kübra
  • Şadi

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