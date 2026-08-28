Gündüz kuşağında hasret sona eriyor! Müge Anlı ve Esra Erol başlıyor

ATV ekranları, gündüz kuşağı programlarıyla yeni sezona merhaba demeye hazırlanıyor. İzleyicilerin büyük ilgiyle takip ettiği “Müge Anlı ile Tatlı Sert” ve “Esra Erol’da”, 31 Ağustos Pazartesi günü yeni sezon bölümleriyle ekranlara gelecek.

Gündüz kuşağının sevilen programlarından "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 31 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da izleyiciyle buluşacak.

MÜGE ANLI YENİ SEZONDA DA MİLYONLARA UMUT OLACAK

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte yeni sezonda da pek çok faili meçhul cinayetin aydınlatılması, kayıpların bulunması ve ailelerin yeniden bir araya gelmesi için çalışmalarını sürdürecek.

Çocuk, genç ve yetişkin fark etmeksizin yıllardır ailesinden haber alamayan pek çok kişi, ailelerine kavuşma umuduyla Müge Anlı'nın programına başvuracak. Anlı, yalnızca programıyla değil, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de milyonlarca kişiye umut olmaya devam edecek.

Yeni sezonda da gündeme damga vuracak dosyalar, çözüme kavuşmayı bekleyen olaylar ve hayatlara dokunan iyilik hareketleri "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

ESRA EROL'DA YENİ SEZONDA DA ÇÖZÜMÜN ADRESİ OLACAK

Ekranların sevilen programcısı Esra Erol da yeni sezonuyla 31 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00'da izleyici karşısına çıkacak.

"Esra Erol'da", yeni sezonda da yalnızca sorunları ekrana taşımakla kalmayacak, çözümün bir parçası olmayı sürdürecek. Boşanma süreçlerinde çocukların mağdur olduğu velayet mücadelelerinden, yıllardır ailesine kavuşamayanlara ve kayıp evladını arayan ailelere kadar pek çok kişinin yardım talebine cevap aranacak.

Esra Erol, aileleri yeniden bir araya getirmek, iyilik için iş birliklerini artırmak ve toplumsal iyileşmeye katkı sağlayacak çözümler üretmek için çalışmalarını sürdürecek.

Yeni sezonda da izleyicilerine aile olmanın önemini hatırlatacak olan Esra Erol, çözüm arayanlara "Yalnız değilsiniz" mesajı vermeye devam edecek.

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