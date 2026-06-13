MasterChef ne zaman başlıyor? 2026 MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi
MasterChef Türkiye’de yeni sezon için beklenen tarih açıklandı. Acun Ilıcalı’nın duyurduğu yayın takvimiyle birlikte geri sayım başladı. Yeni yarışmacılar, zorlu eleme etapları ve değişmeyen jüri kadrosuyla ekranların sevilen yarışması 13 Haziran’da izleyiciyle buluşacak.
MasterChef Türkiye'nin 2026 sezonu için beklenen açıklama geldi. Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan tanıtım fragmanıyla birlikte yarışmanın yeni sezon başlangıç tarihi duyuruldu. TV8 ekranlarında yayınlanan program, yeni yarışmacıları ve eleme etaplarıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TV8 ekranlarında yayınlanan program, yeni yarışmacıları ve eleme etaplarıyla izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezonda yarışmacılar ön eleme turlarında jüri karşısına çıkacak. Başarılı bulunan isimler ise ana kadroya dahil olarak sezon boyunca devam edecek yarışma sürecinde yer alacak.
MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 JÜRİLERİ KİMLER?
MasterChef Türkiye'nin 2026 sezonunda jüri kadrosunda değişiklik yapılmadı. Geçen sezonlarda olduğu gibi Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya yeni sezonda da jüri üyeleri olarak görev yapacak. Yarışmacıların performansları bu üç şef tarafından değerlendirilecek.
YENİ SEZONDA İZLEYİCİLERİ NELER BEKLİYOR?
MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda bireysel ve takım oyunları, eleme etapları ve ödül mücadeleleri yer alacak. Yarışmacılar ana kadroda kalabilmek ve finale yükselebilmek için çeşitli aşamalardan geçecek.
Sezonun ilk bölümlerinde ön eleme turu ekranlara gelirken, ilerleyen haftalarda ana kadronun tamamlanmasıyla birlikte yarışmanın normal formatına geçilecek.