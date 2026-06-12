Nursel ile Mutfak Bahane’de kim birinci oldu? Tatlıdan çıkan ip şoke etti

Nursel ile Mutfak Bahane'de rekabet ve lezzet bir arada! Hafta içi her gün ekranlara gelen programda, dört iddialı çift en iyi mutfak hünerlerini sergilemek için kıyasıya yarışıyor. İşte haftanın finaline damga vuran anlar...