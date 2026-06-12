MasterChef ne zaman başlıyor? 2026 MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi

MasterChef Türkiye’de yeni sezon için beklenen tarih açıklandı. Acun Ilıcalı’nın duyurduğu yayın takvimiyle birlikte geri sayım başladı. Yeni yarışmacılar, zorlu eleme etapları ve değişmeyen jüri kadrosuyla ekranların sevilen yarışması 13 Haziran’da izleyiciyle buluşacak.

MasterChef Türkiye'nin 2026 sezonu için beklenen açıklama geldi. Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan tanıtım fragmanıyla birlikte yarışmanın yeni sezon başlangıç tarihi duyuruldu. TV8 ekranlarında yayınlanan program, yeni yarışmacıları ve eleme etaplarıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı'nın duyurusuyla birlikte MasterChef Türkiye 2026'nın yayın tarihi netleşti. (Fotoğraf: A Haber) MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK? TV8 ekranlarında yayınlanan program, yeni yarışmacıları ve eleme etaplarıyla izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezonda yarışmacılar ön eleme turlarında jüri karşısına çıkacak. Başarılı bulunan isimler ise ana kadroya dahil olarak sezon boyunca devam edecek yarışma sürecinde yer alacak.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya yeni sezonda da yer alacak.(Fotoğraf: A Haber) MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 JÜRİLERİ KİMLER? MasterChef Türkiye'nin 2026 sezonunda jüri kadrosunda değişiklik yapılmadı. Geçen sezonlarda olduğu gibi Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya yeni sezonda da jüri üyeleri olarak görev yapacak. Yarışmacıların performansları bu üç şef tarafından değerlendirilecek.